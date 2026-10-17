嫁金釵開播│田曦薇一人分飾兩角　首集暴力掌摑8巴獲封「掌公主」

【Netflix】改編自晉江熱門小說的內地古裝宅鬥劇《嫁金釵》，於10月16日起正式在央視八套（CCTV-8）及優酷首播，全球串流平台Netflix亦同步上架。女主角田曦薇在劇中一人分飾真假千金兩角，其飾演的原伯府千金魏嬈（化名「君黛」）甫登場便氣焰逼人，首集累計掌摑他人8次，從侍婢、千金小姐一路打到男主角陸濯（閆桉飾），被網民封為「掌公主」。掌摑場面密集，網民索性將這部宅鬥劇看成「動作片」；田曦薇的原聲台詞「急什麼，少不了你的」亦隨之成為流行語。熱度更引來官方微博親自回應熱潮，並開辦二次創作大賽。



改編自晉江熱門小說的內地古裝宅鬥劇《嫁金釵》，於10月16日起正式在央視八套（CCTV-8）及優酷首播，全球串流平台Netflix亦同步上架。（微博@嫁金釵官微）

女主角田曦薇在《嫁金釵》中一人分飾真假千金兩角，其飾演的假千金「君黛」登場即以極高壓節奏引爆話題，首集狂摑不同人合共8巴掌，被摑者包括男主角，被網民戲稱為「掌公主」。（微博@嫁金釵官微）

首集連掌8次兼賞鞭刑 網民笑稱「宅鬥變動作片」

《嫁金釵》劇中，假千金君黛「暴力登場」由一句不入耳的話引爆：侍婢應對稍有不慎，她抬手便是一巴掌；宴會上聽到其他千金小姐在背後議論，她先連摑對方侍婢兩巴掌，再反手掌摑千金本人，甚至狠心將人推下高台。為脫罪逃責，她更拿髮簪直接劃傷自家侍婢的臉頰，在與國公府世子陸濯（閆桉飾）爭執至詞窮之際，她更不顧對方尊貴身份反手掌摑；歸途遭遇被換入伯府替嫁的「阿丑」（化名魏嬈，同由田曦薇飾），更隨手賞了20鞭。

《嫁金釵》中，假千金君黛的「暴力登場」由一句不入耳的話引爆。（《嫁金釵》劇照）

女主角田曦薇在《嫁金釵》中一人分飾真假千金兩角，其飾演的假千金「君黛」登場即以極高壓節奏引爆話題。（《嫁金釵》劇照）

網民：宅鬥劇拍成「動作片」

據網民統計，君黛在第一集便創下「掌摑8個巴掌、毀1張臉、賞20鞭」的驚人紀錄。如此高密度的肢體衝突場面，讓不少看慣傳統「受氣女主」逆襲的觀眾大呼過癮。網民紛紛笑稱「看君黛的劇情完全不用擔心被氣到」，更有留言調侃「狗經過路邊都得挨一巴掌才能走」、「用最萌的臉摑最狠的巴掌」，直言這部宅鬥劇已被拍成「動作片」。

君黛（田曦薇飾）在《嫁金釵》第一集便創下「掌摑8個巴掌、毀1張臉、賞20鞭」的驚人紀錄。（《嫁金釵》劇照）

君黛（田曦薇飾）在《嫁金釵》第一集便創下「掌摑8個巴掌、毀1張臉、賞20鞭」的驚人紀錄。（《嫁金釵》劇照）

田曦薇原聲台詞成流行語 官方順應熱潮辦二創大賽

除了掌摑場面洗版外，田曦薇今次在劇中全程以原聲演出，並特別為「君黛」與「魏嬈」兩個性格截然不同的角色設計了獨立聲線：君黛清亮尖細展現囂張，魏嬈低啞帶澀突出壓抑。其中君黛的一句招牌台詞「急什麼，少不了你的」，迅速成為各大社交平台的熱門流行語與二創配音素材。

女主角田曦薇在《嫁金釵》中一人分飾真假千金兩角，其飾演的假千金「君黛」登場即以極高壓節奏引爆話題，首集狂摑 8 個巴掌更掌摑男主角，被網民戲稱為「掌公主」。（微博@嫁金釵官微）

女主角田曦薇在《嫁金釵》中一人分飾真假千金兩角，其飾演的假千金「君黛」登場首集狂摑 8 個巴掌更掌摑男主角，被網民戲稱為「掌公主」。（微博@嫁金釵官微）

女主角田曦薇在《嫁金釵》被網民戲稱為「掌公主」。（微博@嫁金釵官微）

劇集官方微博亦順應熱潮，宣布舉辦二次創作大賽。官方宣布，網民只要在微博附帶指定話題投稿剪輯、繪畫、貼圖（表情包）及觀影反應影片（REACTION），影片時長在90秒內，即有機會爭奪1,500人民幣（約1,770港元）獎金，人氣前列者更可獲得主演簽名照及影視平台會員卡，活動將持續至會員大結局。

《嫁金釵》官方微博亦順應熱潮，宣布舉辦二次創作大賽。（微博@嫁金釵官微）