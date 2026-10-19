吳謹言被爆「小腹隆起」疑懷二胎　與老公洪堯街頭放閃破婚變傳聞

36歲內地女星吳謹言跟《延禧攻略》洪堯領證結婚，2025年生下女兒後，同年5月便火速產後復出，展現驚人工作效率。近日她與老公洪堯被拍到街頭甜蜜擁抱的畫面，夫妻倆難得公開放閃，沒想到吳謹言身穿背帶褲、小腹看似微微隆起，意外引發懷上第二胎的猜測，相關話題迅速掀起網友討論。



吳謹言被爆二胎 粉絲團諷「饅」好笑

據悉，吳謹言與洪堯日前被拍到聚會後現身街頭，兩人親密擁抱，隨後等待代駕，互動自然甜蜜。不過，吳謹言當天穿著寬鬆背帶褲，腹部線條看起來較為明顯，讓部分網友懷疑她是否再度懷孕。但也有人認為，寬鬆服裝本來就容易造成視覺誤差，單憑幾張靜態照片，並不足以判斷是否懷孕。

近日吳謹言與老公洪堯被拍到街頭甜蜜擁抱的畫面，她身穿背帶褲、小腹看似微微隆起，讓部分網友懷疑她是否再度懷孕。（吳謹言微博圖片）

吳謹言疑似懷第二胎，曾屢次傳出與老公洪堯婚變：

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此外，還有網友注意到，吳謹言被拍攝的時候，身上的衣服是短袖，但中國內地近日天氣已逐漸轉涼，因此推測相關畫面可能是數月前殺青聚會的舊素材，未必是近期拍攝。事實上，吳謹言目前已為新戲《刀筆娘子》進組拍攝，並將與鄧凱搭檔演出，工作行程持續進行中。

值得一提的是，吳謹言從懷第一胎到生產，始終未曾正式對外官宣，作風相當低調。這次再度傳出二胎疑雲，她本人及工作室目前均未正式承認或否認。不過，吳謹言資訊站近日發布一張表情包，並配文「饅（滿）好笑的」，被部分網友解讀為對傳聞的幽默回應。至於是否真的迎來第二胎，目前仍有待本人進一步說明。

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