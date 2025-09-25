吳謹言結婚滿周年雙方微博官宣文竟消失　瘋傳婚變老公3字回應

憑劇集《延禧攻略》走紅的內地女星吳謹言，在去年無預警宣布與同劇男演員洪堯結婚，並傳出在今年2月份已順利產女，一家三口幸福美滿。但近日就有網民發現，洪堯當年在微博發出的官宣貼文消失了，頓時引起婚變猜測，令不少網民相當關注及討論。

二人在去年結婚。（微博圖片）

當年二人同步在微博發出結婚官宣文，洪堯寫下：「今天結的」，而吳謹言則寫下：「今天領的」，大家亦有互Tag對方。但未料結婚滿一年，有網民就發現在洪堯的微博上已看不見該結婚貼文，且在主頁上搜索關鍵字時，亦顯示沒有找到相關貼文，同時在吳謹言的微博主頁上，亦發生相同情況。

正因為雙方微博已看不見結婚貼文，所以引起婚變猜測，不少網民就懷疑他們是不是已離婚了。對此，洪堯事後就在微博發文表示：「別天天疑似這疑似那了，好著呢，非常好。」而吳謹言目前還未就事件作出任何回應。

在雙方微博再搜尋關鍵字，卻已看不到結婚貼文。（微博圖片）

而及後有網民指出之所以在雙方微博看不見當年的結婚貼文，是因為技術性問題而已，男方在微博設置上僅展示最近一年的內容，而他們當年是在9月13日發文，所以超出一年時間了自然會被系統自動隱藏，而吳謹言的微博長期設置為僅半年可見，所以理所當然看不見結婚貼文。