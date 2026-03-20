現年35歲的內地一線女星吳謹言，早年憑藉宮鬥劇《延禧攻略》中「魏瓔珞」一角紅遍兩岸三地。劇中她與飾演「嫻妃」的佘詩曼雖為死對頭，但在現實生活中兩人卻是關係要好的朋友。近日，吳謹言在社交平台上分享了一段獨自前往衝浪場館衝浪的影片，展現其私下充滿活力的一面。但由於全程未見丈夫洪堯的身影，再次引發了網民對其婚姻狀況的猜測。



吳謹言在宮鬥劇《延禧攻略》中同佘詩曼飾演的「嫻妃」是情敵，更是死對頭，但在戲外兩人則是好友。（網上圖片）

吳謹言（小紅書圖片）

獨自挑戰室內衝浪 屢跌屢試展現堅毅精神

近日，吳謹言在小紅書上分享了一段獨自前往衝浪場館練習的影片，展現其私下充滿活力的一面。在該段影片中，吳謹言身穿黑色緊身防寒衣，在教練的指導下初次嘗試衝浪。儘管她具備良好的舞蹈基礎與平衡感，但在初學階段仍顯得較為生疏。從趴在衝浪板上到嘗試站立的過程中，她因重心不穩而多次摔入水中，過程略顯狼狽。

吳謹言身穿黑色緊身防寒衣，在教練的指導下初次嘗試衝浪。（影片截圖）

儘管吳謹言具備良好的舞蹈基礎，但在初學階段仍顯得較為生疏。（影片截圖）

吳謹言在衝浪板上嘗試站立的過程中，多次因重心不穩而摔入水中，過程略顯狼狽。（影片截圖）

不過，她全程保持著積極樂觀的態度，臉上始終掛著不服輸的笑容。經過連續兩天的反覆練習後，影片後半段展示了她成功掌握技巧並展現矯健身手的畫面，充分體現出如同《延禧攻略》中角色般堅韌的毅力。

後來吳謹言成功掌握了衝浪技巧。（影片截圖）

在影片後半段吳謹言展現了自己衝浪時的矯健身手。（影片截圖）

丈夫洪堯全程未見蹤影 孤身休閒再惹婚變揣測

儘管這段衝浪影片充滿了突破自我的正能量，但細心的網民卻將焦點放在了影片的細節上。整段影片中，除了吳謹言與教練之外，其丈夫洪堯全程未有露面陪伴。這份「形單影隻」的畫面，令兩人婚姻亮起紅燈的傳聞再度甚囂塵上，不少網民紛紛揣測雙方的感情狀況是否出現了隱憂。

吳謹言與洪堯曾在《延禧攻略》中合作，據悉結婚前兩人已秘密戀愛長達七年。（《延禧攻略》劇照）

吳謹言與洪堯二人在2024年9月無預警地公開宣布婚訊。（微博圖片）

吳謹言與洪堯因合作《延禧攻略》結緣，並於2024年9月無預警地公開宣布婚訊，隨後於2025年傳出誕下女兒的消息。然而，兩人的婚姻生活卻屢次傳出波瀾。就在結婚剛滿一年之際，曾有網民發現雙方社交平台上的結婚聲明貼文疑似隱藏或消失，一度引發外界對兩人感情生變的強烈猜測。

在雙方微博再搜尋關鍵字，卻已看不到結婚貼文。（微博圖片）

在雙方微博再搜尋關鍵字，卻已看不到結婚貼文。（微博圖片）

此外，洪堯此前曾捲入與女星李沐宸私下會面的傳聞，甚至引發了網絡上的爭端。雖然事件最終被澄清僅為一場誤會，但這些接連不斷的負面新聞，無疑為兩人的公眾形象與婚姻蒙上了一層陰影，這也解釋了為何網民對他們的一舉一動都顯得格外敏感。

洪堯此前曾捲入與女星李沐宸私下會面的傳聞。（李沐宸微博圖片）