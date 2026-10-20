譚嘉荃大爆B2解散23年真相 揭公司人事黑暗　患情緒病後台痛哭

前女子跳唱組合B2成員譚嘉荃（Amy）今日（19/10）現身樂富出席活動，並獨挑大樑擔任大會司儀。久未公開露面的她保養得宜，在接受《香港01》訪問時，除了分享個人的近況與減壓方法外，更首度剖白當年組合B2在事業上升期突然解散的背後原因。 回顧千禧初期的香港樂壇迎來女子組合的黃金戰國時代，從英皇娛樂力捧的Twins、百代唱片打造的九人女子組合Cookies，到英皇三小花（鄭希怡、蔣雅文、劉思惠）等相繼湧現，競爭極其激烈。當時由羅傑承創立的BMA唱片另闢蹊徑，安排譚嘉荃（Amy）與郭可穎（Sandy）以美式重節拍快歌、勁爆熱舞與前衛性感形象切入市場。其首張EP《B2 Attack》及後續同名專輯中的《型男索女》、《Disco Dancing》等，成功在情歌泛濫的市場中撕開缺口。然而，當年唱片工業面臨實體銷量萎縮與轉型陣痛，加上唱片公司內部人事更迭與派系拉扯，令年紀輕輕的兩位成員承受了遠超負荷的幕後政治壓力與外界嚴格審視，終致這支極具爆發力的女團在巔峰期戛然而止，成為樂迷心中無法磨滅的遺憾。

久休復出獨挑大樑任司儀 靠運動重塑心態大讚郭可穎瘦身有成

被問到平日如何紓緩工作壓力，Amy坦言以往主要靠運動和跳舞減壓：「我其實平時都係靠唱歌，以前我就好鍾意跳舞減壓嘅，咁依家就懶咗，懶跳舞咁樣啦。不過其實我都想重新練返跳舞，因為做運動係一個好好嘅減壓方法，我自己鍾意跳舞，所以都希望可以重新練返呢樣嘢。」 許多藝人在面對職業生涯驟變時，透過重拾運動、舞蹈以及遠離複雜社交網絡，能有效重建心理韌性。若公眾或演藝從業者在日常面對類似職場壓力時，及早尋求專業醫學協助並建立家庭支援系統，是走出情緒陰霾的關鍵之道。

B2出道3年猝然解散。(mv截圖)

昔日拍檔郭可穎積極健身 譚嘉荃笑言受刺激欲重拾舞步

Amy透露對方近來積極健身，成果顯著：「我以前個Partner呢，佢依家好努力咁做運動呀，成果好顯著，瘦咗好多呀！睇到佢咁，我都覺得自己應該要跳返啲舞、做返啲運動咁樣。」

歌迷期盼B2合體開演唱會？ 譚嘉荃坦言隊友家庭心重難成事

至於不少歌迷期盼B2能夠再次合體開演唱會，Amy則坦言要視乎Sandy的時間與家庭狀況：「其實呢個真係要睇佢，因為佢本身係一個家庭心好重嘅人。之前我自己單打獨鬥或者想搞啲節目，搵佢幫手呢，我都要氹佢好耐！算啦，一次半次OK啦，因為佢真係要等佢個女兒再大少少，希望氹到佢啦。」

B2出道3年猝然解散， 譚嘉荃揭冰封23年背後真相 。（盧振輝攝）

Amy更爆料指，Sandy當年加入演藝圈其實一直遭到家人反對：「之前因為佢爸爸係好唔希望佢再做呢行。試過有一次，我哋啱啱冇做組合解散咗，仲接咗啲內地Show係用組合名義去唱，佢爸爸係直接講到話：『你個Show錢幾多，我畀返幾多你！』 佢爸爸好唔贊成佢做公眾人物。佢自己後來又結婚生咗小朋友，更加係一個家庭心好重好重嘅人，我哋連食飯都係約下午，因為佢夜晚要返去陪囡囡。所以如果真係要搞一個完整嘅B2 Show，係有啲難度嘅。」

千禧女團成軍3年驟然解散 首揭公司人事惡鬥陷情緒病深淵

回顧B2當年僅成軍三年便迅速解散，Amy直言當年除了隊友家人反對外，最主要的原因是公司內部的人事問題，更令她一度患上情緒病： 「其實當時有好多原因嘅，一來係好多人事上面嘅問題，好唔開心，（係咪陪出席飯局？）又唔係呢啲嘢，而純粹係公司嘅人事上面嘅唔開心，但而家過去咗。二來佢屋企好明顯係爸爸反對，希望佢去外國讀書。當時佢同公司講話：『我唔做啦，我要去讀書。』咁我當時就覺得，好啦，咁不如我都唔做啦。」

B2組合。(MV截圖)

Amy透露，唱片公司當時曾提出讓她單飛發展，但她最終選擇退出一線：「唱片公司當時其實對我好好，佢同我講我可以單飛嘅，但我自己當時都覺得，算啦，既然B2冇咗，咁不如我都唔做啦。所以我當時都離開咗娛樂圈成十幾年，後來先再返返嚟。」

工作壓力爆棚曾後台崩潰痛哭 拒絕單飛黯然告別娛樂圈十餘年

談到當時的人事打擊，Amy坦承情況相當嚴重，情緒大受影響：「當時係唔開心到情緒出咗事，都幾嚴重，有睇醫生同食藥。（有冇想過自殺？）都冇諗過嘅。但當時係情緒上面好大問題，有時我哋出Show，我會唔開心到喺後台喊。Sandy佢又好唔開心見到我咁樣，因為我哋兩個感情好。變相我哋大家都會覺得，不如算啦，暫時放下先啦。」

經過多年的沉澱與轉行，Amy如今重新出發，心態亦變得更加成熟：「可能因為當時仲好初期啦，所以我一停咗落嚟之後，就轉咗行。所以其實我再重返娛樂圈嘅時候，我都好擔心嘅。不過可能人大咗，處理壓力方面就做得好咗，依家都OK啦！」

根據衛生署衛生防護中心及香港心聆精神健康資源（Mind HK）等專業心理健康機構資料指出，當面對重大生活壓力或人際挫折時，出現持續情緒低落、焦慮或生理不適，屬於常見的情緒反應。若情緒影響日常功能，及早尋求精神科醫生或臨床心理學家的專業評估與介入，配合藥物或心理治療，能有效改善病情。

若你或身邊親友正受情緒困擾，可聯絡以下本地權威支援機構：

香港撒瑪利亞防止自殺會 24 小時熱線：2389 2222

醫院管理局 24 小時精神健康專線：2466 7350

Mind HK 香港心聆精神健康資源：mind.org.hk

Amy今日為活動擔任司儀。（盧振輝攝）

Amy今日為活動擔任司儀。（盧振輝攝）