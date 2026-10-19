蒙嘉慧自爆驚人大胃王黑歷史　叫齊ABCDE餐吳啟華嚇到唔敢再請

無綫娛樂訪談節目《一周星星》最新一集邀請到蒙嘉慧（Yoyo）與張家輝一同擔任嘉賓，為兩人主演的新戲《我阿爹想旅行》宣傳造勢，接受主持王鎮泉的訪問。。節目中三人暢談當年拍攝點滴、夫妻相處之道與近況，蒙嘉慧更大爆入行初期的「大食傳聞」！

蒙嘉慧自認大胃王吞兩個飯盒 點齊ABCDE餐嚇窒吳啟華

蒙嘉慧在節目中透露，自己在正式入行做演員之前，其實是從事幕後工作。她笑言入行後聽聞不少幕後工作人員傳她的秘聞：「我記得啱啱入行，因為我之前係做幕後嘅，佢哋就有個傳聞，話『你真係傳聞中好鍾意食嘢、一餐食兩個飯盒嗰個？』」

蒙嘉慧自爆曾一餐食兩個飯盒。(截圖)

她隨即分享當年拍夜戲的搞笑經歷，透露當時同劇前輩吳啟華請食宵夜：「有次拍夜戲，吳啟華請我食宵夜。無綫宵夜有A、B、C、D、E幾款餐，佢問我想食咩，我直接答佢『我要 A B C D E 餐』！因為嗰陣有粥、又有腸粉、炒麵，我想試晒咁多款。結果自此之後，吳啟華就唔敢再請我食宵夜喇！」主持人王鎮泉忍不住笑問：「你食晒呀？咁犀利！」蒙嘉慧則笑稱當時確實全部吃光。

談到現時的體態管理，蒙嘉慧表示：「其實而家我都仲可以食得好多嘢，不過就要控量同配合運動量。最重要係身體健康，我仲好健康、仲有 Quota！」 節目中問及夫妻相處會否有「善意謊言」或踩中陷阱，主持順勢問蒙嘉慧與丈夫鄭伊健平時的相處，蒙嘉慧幽默回應：「其實我日日都鬧佢（鄭伊健）㗎啦！唔係好知咩叫做陷阱，我最多唔俾佢打機。」張家輝聽後即笑言：「呢個先攞命。」

蒙嘉慧自爆曾一餐食兩個飯盒。(截圖)

蒙嘉慧分享當年被吳啟華請宵夜的趣事。(截圖)