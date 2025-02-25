陳妍希陳曉離婚｜五對圈中人離婚前爆婚變　王菲單身後復合謝霆鋒

陳妍希與陳曉官宣離婚引發熱烈討論，不過，早在宣布離婚前，陳妍希與陳曉就曾多次傳出婚變，娛樂圈也有多對明星夫妻在公開離婚消息前，即被爆婚姻觸礁許久，如今看來是紙包不住火，多年傳言也並非空穴來風。



陳妍希與陳曉官宣離婚引發熱烈討論。（視覺中國）

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陳妍希、陳曉

陳妍希與陳曉在2019年即爆出婚變，且陳曉在與陳妍希結婚後，多次被指每當受訪時提到陳妍希就相當冷淡疏離，甚至二人一起首訪時，也整場免面無表情、眼神透露不耐煩，這些關鍵字更時常登上熱搜。



只能說，眼神是最不會騙人的，當愛意消失，眼神自然也失去了光彩。宣布結束8年婚姻，陳曉更被爆封鎖了陳妍希近二年，態度十分決絕！曾經的神仙眷侶以離婚收場，從聲明細節、財產分配到離婚原因樣樣都成為輿論焦點。

陳妍希、陳曉以離婚收場，從聲明細節、財產分配到離婚原因樣樣都成為輿論焦點。（視覺中國）

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楊穎Angelababy、黃曉明

從2015年舉辦夢幻婚禮，到如今黃曉明和網紅葉珂的戀情，Angelababy與黃曉明的感情狀態始終備受矚目。Angelababy、黃曉明這一段王子與公主的童話故事，自2019年起頻繁被目擊零互動，直至2022年初，Angelababy與黃曉明宣布離婚，仍然令人難以置信。



正式離婚後，縱使強調和平分手與未來仍是孩子的父母，但關於黃曉明劈腿、Angelababy多次在鏡頭前提及感情而哽咽，被指放不下黃曉明等都令外界對這段童話婚姻感到不勝唏噓。

2022年初，Angelababy與黃曉明宣布離婚。（微博@黃曉明）

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王菲、李亞鵬

王菲與李亞鵬於2005年結婚、隔年生下女兒李嫣，不過，這一段婚姻多次傳出個性與生活理念天差地遠，離婚消息甚囂塵上。2013年王菲與李亞鵬正式宣布結束8年婚姻關係，談起王菲，李亞鵬曾表示：「我要的是家庭，她卻注定是傳奇。」



王菲在離婚後與舊愛謝霆鋒復合，一舉一動都能成為話題；李亞鵬則選擇低調並再次走入婚姻。

王菲與李亞鵬於2005年結婚、隔年生下女兒李嫣。（視覺中國）

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宋慧喬、宋仲基

如同Angelababy與黃曉明的婚姻，宋慧喬與宋仲基的婚姻一樣從「童話般的愛情」走向離婚。宋慧喬與宋仲基在神劇《太陽的後裔》相識相戀，並於2017年底走入婚姻，婚後1年雙方就因零互動而頻頻被爆婚變，但誰也想不到婚後不到2年的時間，宋仲基就在2019年中旬，單方面透過律師宣布已申請離婚，宋慧喬則於當天稍晚才透過經紀公司證實因個、性不合而離婚。



宋慧喬與宋仲基離婚原因眾說紛紜，可謂急速墜入愛河，離婚也離得乾淨俐落！2023年，宋仲基再婚並育有子女，將重心轉往家庭；宋慧喬則不斷再攀事業顛峰，並透露更懂得愛自己。

宋慧喬與宋仲基離婚原因眾說紛紜。（視覺中國）

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楊冪、劉愷威

楊冪與劉愷威也是另一對公主與王子走不下去的婚姻，楊冪與劉愷威之間有著12歲的年齡差距，但彼此相識不到2年，楊冪就毅然決然在事業顛峰之際結婚並於同年生下女兒。不過，自從生下女兒「小糯米」後，楊冪與劉愷威即從公開曬恩愛轉而低調再低調！外界因此猜測楊冪與劉愷威婚變，雖然雙方皆矢口否認，但這段婚姻結婚4年有超過2年的時間都在傳婚姻觸礁。



2018年楊冪宣布與劉愷威離婚，離婚後楊冪持續埋首工作，成為帶貨女王；劉愷威則被指將重心留給女兒，並且減少演藝工作，感情狀態也屢屢成為話題。

楊冪與劉愷威也是另一對公主與王子走不下去的婚姻。（視覺中國）

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明星夫妻的婚姻始於童話故事，有些婚後依然幸福；但更不乏回歸現實，傳了許久婚變，而以離婚收場。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】