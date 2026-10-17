金智媛《Doctor X》手術中途換人惹議　遭質疑：人命用金錢衡量？

【Netflix】由韓國SBS（首爾放送/Seoul Broadcasting System）推出、改編自日本國民神劇《女醫神Doctor X》（台譯《派遣女醫X》、內地譯《Doctor-X 全科醫·大門未知子》，日文原名《ドクターX〜外科医・大門未知子〜》）的全新韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》開播即爆紅！由金智媛飾演的天才派遣外科醫生「桂水晶」展現俐落刀法，首兩集全國收視率由11.4%一路飆升至14.9%。然而劇中一幕，桂水晶尚在手術檯上為普通病人開刀，竟突然被院長下令調往VIP專用手術室為大集團會長執刀，引發廣大觀眾與網民質疑：手術未完成就換人，是否罔顧病人生命？



《Doctor X》中主角狠批醫生「只為賺錢升官」的對白，引發韓國醫界集體抗議，指劇集「妖魔化醫師」。（IG@netflixkr）

由韓國SBS推出、改編自日本國民神劇《女醫神Doctor X》的全新韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》開播即爆紅！（《Doctor X》劇照）

急症病人遭拋下？實習醫生門外攔截抗議

劇集中第2集講述患胰臟癌的企業會長朴光哲（金基天飾）與家境貧困的患癌15歲少女李珠熙（柳娜飾）同日接受手術，桂水晶原本負責為李珠熙開刀。然而，主理VIP會長手術的外科主任都允植（金英民飾）發現腫瘤擴散超出預期後，臨陣決定放棄，想縫合開刀傷口了事。在現場觀看手術的院長夫勝權（孫賢周飾）竟下達史無前例的指令，要求桂水晶即時轉場接手會長的手術。

《Doctor X》第2集講述患胰臟癌的企業會長朴光哲（金基天飾）與家境貧困的患癌15歲少女李珠熙（柳娜飾）同日接受手術。（《Doctor X》劇照）

《Doctor X》第2集講述患胰臟癌的企業會長朴光哲（金基天飾）與家境貧困的患癌15歲少女李珠熙（柳娜飾）同日接受手術。（《Doctor X》劇照）

協助桂水晶做手術的實習醫生朴泰慶（金宇錫飾，又譯：金宇碩）見狀，在手術室外攔截桂水晶，當場激烈提出抗議，指責她忽視普通病人的安危。桂水晶當時僅冷冷回應「優先順位」三個字便拂袖而去，一度令劇迷大呼「太冷血」。

《Doctor X》實習醫生朴泰慶（金宇錫飾）在手術室外攔截桂水晶（金智媛飾），指責她忽視普通病人的安危。（《Doctor X》劇照）

《Doctor X》劇情中主理VIP會長手術的外科主任都允植（金英民飾）發現腫瘤擴散超出預期，臨陣決定放棄，想縫合開刀傷口了事。（《Doctor X》劇照）

劇情峰迴路轉：桂水晶1小時神速完成原本需3小時手術

隨着劇情推進，這場引發道德批判的場面迅速迎來反轉，原來桂水晶憑藉超凡的手術技藝，早已將原定需要3至4小時的李珠熙手術，在短短1小時內完美完成，並交由副手縫合。桂水晶是完成了自己的工作，才轉場接手難度極高的胰頭整體切除術，最終連續奮戰6小時30分鐘，成功保住兩名病人的性命。

隨著《Doctor X》劇情推進，這場引發道德批判的場面迅速迎來反轉。（《Doctor X》劇照）

這場引發道德批判的場面迅速迎來反轉，原來桂水晶憑藉超凡的手術技藝，早已將原定需要3至4小時的李珠熙手術，在短短1小時內完美完成。（《Doctor X》劇照）

桂水晶質問病人：你想一個月後死，還是一百年後死？

劇中亦深入描繪了醫療體系的階級現實：李珠熙因龐大醫療費及需要照顧殘疾母親一度想放棄治療，桂水晶以一句「你想一個月後死，還是一百年後死？」，冷靜說服她接受手術。貧富懸殊與權貴特權的鮮明對照，正是該劇意圖探討的核心議題。

《Doctor X》劇中亦深入描繪了醫療體系的階級現實。（《Doctor X》劇照）

貧富懸殊與權貴特權的鮮明對照，正是《Doctor X》意圖探討的核心議題。（《Doctor X》劇照）

《Doctor X》手術途中換人惹議，桂水晶轉場拯救VIP病人，曾被指太冷血。（IG@sbsdrama.official）

網民評價兩極：讚劇集痛快直擊痛處vs脫離現實

劇集播出後在網絡掀起兩極討論。有醫護從業員及專業觀眾質疑劇情場面不合常理：「真實臨床環境中絕不可能允許派遣醫生隨意跨手術室插手」；亦有曾住院的觀眾坦言，現實中普通病人面臨的醫療資源分配不均，與電視上最終雙雙獲救的理想化結局大不相同。

《Doctor X》播出後，因應劇情在網絡掀起兩極討論。（IG@sbsdrama.official）

有醫護從業員及專業觀眾質疑《Doctor X》劇情場面不合常理（IG@sbsdrama.official）

真實臨床環境中絕不可能允許派遣醫生隨意跨手術室插手。 網民留言

不過，桂水晶在劇中當面駁斥醫院高層特權思維的場面，被不少網民封為「年度最痛快爽劇片段」（意指看得痛快過癮）。韓國知名討論區theqoo亦有網民留言反駁批評者：「這正正是韓國醫療體系的痛處，劇集只是把現實誇張化表現出來而已。」

金智媛在《Doctor X》中當面駁斥醫院高層特權思維的場面，被不少網民封為「年度最痛快爽劇片段」（意指看得痛快過癮）。（IG@sbsdrama.official）

這正正是韓國醫療體系的痛處，劇集只是把現實誇張化表現出來而已。 網民留言