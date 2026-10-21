前主播陳書君婚照花絮曝光　未婚夫Steven烈日下溫柔抹汗勁Sweet

前有線新聞及HOY TV資訊台首席主播陳書君（Vincent），今年5月卸下長達8年的主播光環，重獲自由身後積極拓展個人事業。今年初答應相戀6年男友Steven求婚的他，日前宣布計劃於明年赴加拿大註冊結婚，婚期暫定明年9月左右；今日（21日）陳書君公開與未婚夫在香港烈日下拍攝婚照的浪漫花絮，以坦蕩姿態擁抱真愛，引發全網祝福！

陳書君今年5月卸下長達8年的主播光環。（IG@vincentchan1013）

今年初答應相戀6年男友Steven求婚。（IG@vincentchan1013）

甜曬婚照花絮。（IG@vincentchan1013）

奔跑嬉戲無懼目光大方放閃

從陳書君分享的短片可見，一對準新人由化妝造型開始便默契十足、互相打趣，隨後換上筆挺西裝禮服，在鏡頭前毫不扭捏大方展示定情婚戒，時而深情對望、時而名模上身大擺帥氣Pose，恩愛之情盡在不言中。雖然外景拍攝當日烈日當空，兩人穿著厚重禮服汗流浹背，需頻頻出動手提電風扇降溫，期間Steven更體貼入微為陳書君溫柔抹汗，場面極度溫馨。為求最佳視覺效果，兩人更手牽手在山坡上奔跑嬉戲，更搞笑打上字幕「熱到懶理路人目光」，甜蜜互動獲大批網民送上祝福，更有人笑指二人「有D似樣」。

大方展示定情婚戒。（IG@vincentchan1013）

名模上身大擺型甫。（IG@vincentchan1013）

為拍婚照，手牽手跑上跑下山坡。（IG@vincentchan1013）

Steven為陳書君溫柔抹汗。（IG@vincentchan1013）

霸氣正名伴侶「我未婚夫」

面對外界習慣以避重就輕的字眼報道同志戀情，陳書君更展現傳媒人的風骨，霸氣懇請外界毋須過度敏感：「現在我們已經訂婚，所以他是我的未婚夫，我也是他的未婚夫。我們並不會因為使用『男朋友』或『未婚夫』這些稱呼，就認為是在誹謗我們，畢竟這本來就是我們目前真實的關係。」

霸氣拒稱同性密友正名「我未婚夫」。（IG@vincentchan1013）

揭開14年前出櫃家庭風暴

然而在極致浪漫的背後，陳書君亦曾走過一段極其血淋淋的原生家庭創傷。他曾痛心披露自己於14年前向家人「出櫃」的慘痛經歷——當年只因「唔想再扮唔係自己」，他鼓起勇氣向父母坦白性取向，豈料換來的卻是生母近乎瘋狂的情緒崩潰與以死相逼。

因「唔想再扮唔係自己」，他鼓起勇氣向父母坦白性取向。（IG@vincentchan1013）

歷經風雨建立「自選家庭」

陳書君回憶，母親當時情緒失控口出惡言，甚至揚言要去「跳橋」要脅，更對親生骨肉痛罵一句「你不如死咗佢算啦」，令母子關係跌入冰點，這道傷痕至今仍未能完全撫平。如今歷經風雨找到終身伴侶，陳書君坦然表示已學會與過去和解，不再強求原生家庭的祝福：「其實你成年之後，你就係自己一個家庭、自己一個獨立個體，基本上已經同原生家庭分離咗。當然關係好係一個Bonus，唔好都唔緊要，最重要嘅係Take Care你自己、Take Care身邊愛你嘅人，真正接受你係你嘅人，呢啲人反而更加重要。」

遭生母「跳橋」要脅。（IG@vincentchan1013）