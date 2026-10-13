《絕命毒師》RJ米特逝世享年34歲　腦癱抗病31年　5天前還在工作

曾演出經典美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）小沃特懷特（小禾特懷特、Walter White Jr.）的美國男星RJ米特（RJ Mitte）驚傳離世，享年34歲。經紀人已證實死訊，但目前尚未公布死因，消息令影迷震驚不捨。



RJ米特因在「絕命毒師」飾演拜倫科蘭斯頓（Bryan Cranston）與安娜岡恩（Anna Gunn）劇中兒子小沃特懷特而走紅。他在劇中角色患有腦性麻痺，而RJ米特本人同樣罹患腦性麻痺（腦癱），因此他將自身經歷帶進角色，演出備受肯定，也讓更多觀眾開始關注身心障礙者在影視作品中的呈現。

RJ米特 RJ Mitte（《絕命毒師》劇照）

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他的發言人也發表聲明表示：

我們懷著極度悲痛的心情，宣布深愛的演員、慈善家，以及熱情投入身心障礙權益倡議的RJ米特不幸離世。

聲明指出，他將自身罹患腦性麻痺的經驗帶進角色，不僅賦予人物真實性，也藉由自身影響力推動身心障礙認知與共融。

除了演藝工作，RJ米特長期投入身心障礙倡議，曾擔任United Cerebral Palsy及Shriners Children's大使，也成立Mitte Foundation，透過慈善工作支持不同公益計畫，並希望打破社會對身心障礙者的刻板印象。

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RJ米特近年仍持續演藝工作，生前正在宣傳新電影「Talking to Strangers」，甚至就在離世前5天仍登上Podcast宣傳作品。他也曾演出Netflix超級英雄影集《正義守護者》（The Guardians of Justice），以及《The Recall》、《The Oak Room》，並在影集《錯配人生》（Switched at Birth）擔任常駐角色。此外，他還有多部電影及影集正在前期製作或拍攝階段。

RJ米特出生於密西西比州傑克森，出生時曾遭遇腦部損傷，之後被收養，3歲時確診腦性麻痺。除了演藝事業，他也長期公開分享自身經歷，希望提高社會對身心障礙者的理解。感情方面，RJ米特與交往多年的伴侶甘迺迪蘇亞雷斯（Kennedy Suarez）訂婚，兩人自2018年開始交往。

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