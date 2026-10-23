溜冰女神馬曉晴罕晒寶藍色比堅尼　網民狂讚：真港版石原里美

有「港版石原里美」之稱的前香港花式溜冰運動員馬曉晴（Maisy Ma），自退役後轉戰幕前擔任主持及KOL，人氣持續居高不下。經常在社交平台與粉絲分享日常生活與健美好身材的她，近日再發布一組身穿寶藍色運動風比堅尼的度假靚相，大騷完美身形線條與陽光笑容，瞬間引發網民熱議！

好有活力。(IG:maisyma1999)

寶藍色比堅尼迎陽光 健美體態一覽無遺

從最新公開的照片可見，馬曉晴身穿一整套亮眼寶藍色運動風比堅尼套裝，襯托出曬得均勻健康的性感小麥膚色。照片中的她坐在沙灘椅上向鏡頭甜笑，充滿夏日活力氣息，另一張照片中，她更手持礦泉水瓶、擺出可愛的比心與「V」字手勢，微露纖腰與修長美腿，展現出運動員特有的緊緻健美美感，極具感染力！

從冰上精靈到幕前女神 甜美美貌獲日媒認證

現年 26歲的馬曉晴，曾代表香港在多項國際花式溜冰賽事中獲獎，並曾擔任亞洲冬季運動會港隊持旗手。因傷退役後，她憑藉甜美精緻的外貌與高學歷背景迅速走紅，不僅獲得日本媒體《體育報知》封為「港版石原里美」，更接下多家電視台的主持工作。

網民暴動：健康性感代表！

照片曝光後，吸引大批網民與粉絲留言大讚： 「完全係健康性感嘅代表！」 、「笑容太甜了，呢啲先係真正女神！」、 「運動員嘅線條真係唔一樣！」、「真港版石原里美！」馬曉晴除了不時展現性感時尚一面外，也積極擔任花式溜冰教練及節目主持，展現多元發展的個人魅力。

性感尤物。(IG:maisyma1999)

好有活力。(IG:maisyma1999)