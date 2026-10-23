哈里梅根回流英國兩個月人氣大跌！美國最新民調落後威廉一家

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）帶同子女回流英國近兩個月，但兩人在美國的受歡迎程度未見起色，好感度升幅更全數蒸發。英國媒體《HELLO!》引述民調機構YouGov最新發布的美國地區年度王室好感度調查報告指出，哈里夫婦的淨好感度已落後威廉王子（Prince William）夫婦約10個百分點，受歡迎程度顯著回落。



英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）帶同子女回流英國近兩個月。（Getty Images）

哈里夫婦的淨好感度已落後威廉王子（Prince William）夫婦約10個百分點，受歡迎程度顯著回落。（IG@meghan）

威廉夫婦好感度大幅領先 安德魯王子人氣再跌19點

數據顯示，哈里在美國的支持度為49%、反感度為24%，淨好感度為+25；梅根的支持度則為39%、反感度為26%，淨好感度僅得+13。相比之下，威廉夫婦在美國的反感度明顯較低，威廉的淨好感度領先哈里約10個百分點（達+35左右），領先梅根更達20個百分點以上。

戴安娜王妃（中）與威廉王子（左）、哈里王子（右）的合照（Getty）

威廉夫婦的反感度明顯較低，淨好感度領先哈里約10個百分點。（Getty Images）

至於王室成員中跌幅最大的是安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor，已被褫奪殿下頭銜），他於2月19日因涉嫌公職人員行為不當被捕後獲釋候查，人氣急跌19個百分點。《HELLO!》補充指出，YouGov的美國民調數據波動較大，加上2025年基數偏高，令今年王室成員的整體數字顯得有所回落。

回英兩個月以家庭為重 哈里接受《GQ》專訪盼和解

哈里與梅根於8月26日帶同7歲長子阿奇（Archie）及5歲幼女莉莉貝特（Lilibet）經伯明翰機場抵英。二人並無恢復公職，兩名孩子9月入學後據報因保安理由轉校。10月15日，二人前往諾定咸探訪三間慈善機構，這也是兩人自2017年訂婚後首次聯合公開亮相的地點，梅根更在街頭向市民親切表示「回來真好」。

哈里與梅根於8月26日帶同7歲長子阿奇（Archie）及5歲幼女莉莉貝特（Lilibet）經伯明翰機場抵英。（IG@meghan）

薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於10月15日重遊英格蘭諾定咸（Nottingham）。（Reuters）

後來哈里在10月20日刊出的《GQ》專訪中透露，回流返英是「為了家庭」，讓孩子在英國接受教育「意義重大」，並強調與家人和解是「最重要的事」。發言人隨後補充澄清，哈里所指「有些人不希望和解成功」並非針對兄長威廉。

哈里在10月20日刊出的《GQ》專訪中透露，回流返英是「為了家庭」。（YouTube@One More Question和GQ影片截圖）

哈里在10月20日刊出的《GQ》專訪中透露，回流返英是「為了家庭」，並強調與家人和解是「最重要的事」。（YouTube@One More Question和GQ影片截圖）

現場支持者感同身受 網民評論兩極

有到諾定咸參與活動的市民，67歲的查曼·理查茲-布朗（Charmaine Richards-Brown）向《People》的記者表示：「他（哈里）讓我想起他的母親」。另一位市民Ria Miller也對《每日快報》說：「作為女人和母親，我每天看著梅根面對的處境，許多文章並不屬實。我想讓他們看到有真實的人在這裡。」網民評論兩極，有網民稱「不如返去加州」「以為有紅地毯，結果只是一般公民」。

哈里與梅根當日先後造訪社區錄音室（CRS）、食物貧窮組織「希瑪中心」（Himmah Hub）以及慈善機構Epic Partners。（Reuters）