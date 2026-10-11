哈里與戴妃家族共看欖球賽！螢幕露面遭噓聲　網民嘲：人氣大滑坡

英國哈里王子（Prince Harry）於10月9日現身英格蘭萊斯特（Leicester）觀看欖球賽，與已故母親戴安娜王妃（Princess Diana）姐姐莎拉之子佐治·麥考克代爾（George McCorquodale）罕見重聚。



據媒體報道，其間哈里在看台喝啤酒並為球隊喝采，豈料當場館大螢幕出現其畫面時，竟遭現場部分觀眾報以噓聲，電視轉播更即時切走畫面。這場本應溫馨的家族觀賽之旅瞬間引發熱議，部分網民隨即形容此情況為「人氣大滑坡」，認為他在英國本土的實際受歡迎程度與公關形象存在落差；但亦有輿論指出該評價忽略了現場球賽脈絡。



據媒體報道，英國哈里王子（Prince Harry）於10月9日現身英格蘭萊斯特（Leicester）觀看欖球賽。資料圖片。（IG@meghan）

欖球比賽期間哈里在看台喝啤酒並為球隊喝彩，豈料當場館大螢幕出現其畫面時，竟遭現場部分觀眾報以噓聲。（IG@meghan）

史賓沙家族力撐「睇波」 舉杯喝彩獲讚親民

據外媒《FEMINEGRA》報道，哈里當晚身穿黑色羽絨外套，現身馬提奧利伍茲韋福特路球場（Mattioli Woods Welford Road Stadium，簡稱韋福特路球場）觀看萊斯特老虎隊（Leicester Tigers）對陣格洛斯特隊（Gloucester Rugby）的賽事。同行的佐治·麥考克代爾是哈里的表兄，兩人自幼感情要好，哈里在看台上舉杯喝啤酒、興奮舉手為球隊達陣喝彩，展現出難得輕鬆自在的一面。

史賓沙家族（Spencer family）成員的陪伴，再次證實哈里返英後仍獲得母系親屬的支持。對此，有支持哈里的網民簡短評價道：「很高興看到他與史賓沙家族聚首，親情永遠是他最堅實的後盾。」

很高興看到他與史賓沙家族聚首，親情永遠是他最堅實的後盾。 支持哈里的網民評價

大螢幕露面即爆噓聲 鏡頭火速切走場面尷尬

然而，當球場大螢幕突然捕捉到哈里手握啤酒觀賽的畫面時，看台部分區域隨即爆發出陣陣清晰可聞的噓聲，TNT Sports轉播電視台球評家米林斯（Nick Mullins）亦當場指出「現場有一些噓聲」，隨後鏡頭迅速切走。據英國《每日快報》（Daily Express）報道，哈里過去曾擔任英格蘭欖球總會（RFU）贊助人，如今重返故土睇波卻遭冷遇，場面相當尷尬。網民對此毫不留情，紛紛留下酸辣評價：「過街老鼠，自作自受」，形容這是他卸下王室公職後的「悲劇性滑坡」。

當球場大螢幕突然捕捉到哈里手握啤酒觀賽的畫面時，看台部分區域隨即爆發出陣陣清晰可聞的噓聲。（IG@meghan）

據英國《每日快報》（Daily Express）報道，哈里過去曾擔任英格蘭欖球總會（RFU）贊助人。（Facebook@England Rugby）

質疑聲音指針對球證 亦難掩英國大眾怒火

儘管現場噓聲引發關注，亦有網民與現場目擊者為哈里抱不平，指出當時觀眾發出噓聲其實是針對球證卡爾·狄克遜（台灣：裁判卡爾·迪克森 / 大陸：裁判卡爾·迪克森 / 英文原名：Karl Dickson）早前的爭議判決而非哈里本人，甚至有網民留言澄清：「我在現場，根本沒有人噓哈里，全是媒體誇大」。

部分網民與現場目擊者為哈里抱不平，指出當時觀眾發出噓聲其實是針對裁判卡爾·狄克遜（Karl Dickson）早前的爭議判決而非哈里本人。（IG@meghan）

不過，大部分網民與王室評論員仍認為，這次風波反映出英國大眾對哈里離英及爆料行為的怒火尚未平息，精準總結道：「他必須接受現實，因為這條路已經沒有回頭路了」。