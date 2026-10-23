TVB童星12年前合照掀回憶殺　「小金鈴」獲讚零走樣一人轉行劍擊

無綫（TVB）經典劇集陪伴幾代港人成長，當年穿梭各大劇集的熟悉小面孔，轉眼間已各自踏入人生新階段。童星出身的黃可盈（Melanie）日前在社交平台分享短片，開頭寫道「POV: 你小時候一定見過我們」，翻出一張12年前與陳子樂、梁暐昕及盧頌衡拍下的青澀合照，並逐一剪入四人長大後的近況與當年的經典劇照片段。她感觸寫道四人是「小時候在TVB認識的好朋友們！」，更向網民發問：「大家認得我們還拍過什麼劇嗎？」，隨即掀起一陣集體童年回憶殺。

12年前青澀合照引爆「集體回憶殺」。（IG@hywmel）

黃可盈演技精湛兼獲八級鋼琴

片中笑容甜美的黃可盈自5歲起參與幕前演出，歷年代表作多不勝數。除了《點解阿Sir係阿Sir》深入民心，她在《巾幗梟雄之諜血長天》飾演胡杏兒童年版時，聲淚俱下哭喊「細雞哥哥」的一幕更叫人動容。近年她在《星空下的仁醫》挑戰未成年懷孕少女「徐佳雪」，層次豐富的細膩演技大獲好評。私底下的她更是才貌雙全，早已考獲英國皇家音樂學院八級鋼琴。

黃可盈（IG@hywmel）

曾因在《巾幗梟雄之諜血長天》撕心裂肺叫「細雞哥哥」令觀眾難忘。（IG@hywmel）

黃可盈加入「IdG Sundae」成為女團成員。（IG@hywmel）

陳子樂專注學業成名校喇沙畢業生

同樣5歲入行的陳子樂，曾參演《使徒行者》、《怒火街頭》、《東西宮略》等逾40部影視作品。他最深入民心的角色，莫過於《On Call 36小時》中惹人憐愛的「龍仔」，以及在《致命復活》飾演郭晉安的自閉症兒子，層次分明的真摯演技備受讚賞。近年他已淡出幕前專注學業，並順利在傳統名校喇沙書院畢業。

陳子樂（IG@hywmel）

5歲入行的陳子樂，曾參演《使徒行者》、《怒火街頭》、《東西宮略》等逾40部影視作品。（IG@hywmel）

「小金鈴」梁暐昕獲讚由細靚到大

當年憑《宮心計》飾演楊茜堯（前名楊怡）童年版「姚金鈴」而為人熟知的梁暐昕，如今已長成亭亭玉立的23歲少女。她不僅在《公主嫁到》飾演陳法拉童年版「司徒銀屏」同樣搶鏡，如今換上一頭亮眼金髮的近照，更獲網民力讚「由細靚到大」。梁暐昕自2017年拍畢《老表，畢業喇！》後便告別熒幕，生活轉趨低調。

梁暐昕（IG@hywmel）

梁暐昕當年憑《宮心計》飾演楊怡童年版「姚金鈴」而為人熟知。（IG@hywmel）

直到2017年，梁暐昕參演劇集《老表，畢業喇！》。（影片截圖）

三好的好友兼宿敵「金鈴」的童年版由梁暐昕飾演。（影片截圖）

盧頌衡畢業轉型劍擊教練

現年25歲的盧頌衡過往拍過不少劇集及電影，曾參演港台劇《賭海迷徒》及在《警犬巴打》中飾演黃宗澤童年版。他早年拍攝《賭海迷徒》時與樊亦敏結緣，戲外二人多年來一直保持聯絡，情同母子。熱愛運動的他大學畢業後未有留戀幕前，反而開拓新天地，轉型成為專業劍擊教練。

盧頌衡（IG@hywmel）

盧頌衡曾參演港台劇《賭海迷徒》及在《警犬巴打》中飾演黃宗澤童年版。（IG@hywmel）