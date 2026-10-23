TVB童星12年前合照掀回憶殺　「小金鈴」獲讚零走樣一人轉行劍擊

撰文：薯條
出版：更新：

無綫（TVB）經典劇集陪伴幾代港人成長，當年穿梭各大劇集的熟悉小面孔，轉眼間已各自踏入人生新階段。童星出身的黃可盈（Melanie）日前在社交平台分享短片，開頭寫道「POV: 你小時候一定見過我們」，翻出一張12年前與陳子樂、梁暐昕及盧頌衡拍下的青澀合照，並逐一剪入四人長大後的近況與當年的經典劇照片段。她感觸寫道四人是「小時候在TVB認識的好朋友們！」，更向網民發問：「大家認得我們還拍過什麼劇嗎？」，隨即掀起一陣集體童年回憶殺。

12年前青澀合照引爆「集體回憶殺」。（IG@hywmel）

黃可盈演技精湛兼獲八級鋼琴

片中笑容甜美的黃可盈自5歲起參與幕前演出，歷年代表作多不勝數。除了《點解阿Sir係阿Sir》深入民心，她在《巾幗梟雄之諜血長天》飾演胡杏兒童年版時，聲淚俱下哭喊「細雞哥哥」的一幕更叫人動容。近年她在《星空下的仁醫》挑戰未成年懷孕少女「徐佳雪」，層次豐富的細膩演技大獲好評。私底下的她更是才貌雙全，早已考獲英國皇家音樂學院八級鋼琴。

黃可盈（IG@hywmel）
曾因在《巾幗梟雄之諜血長天》撕心裂肺叫「細雞哥哥」令觀眾難忘。（IG@hywmel）
黃可盈加入「IdG Sundae」成為女團成員。（IG@hywmel）

陳子樂專注學業成名校喇沙畢業生

同樣5歲入行的陳子樂，曾參演《使徒行者》、《怒火街頭》、《東西宮略》等逾40部影視作品。他最深入民心的角色，莫過於《On Call 36小時》中惹人憐愛的「龍仔」，以及在《致命復活》飾演郭晉安的自閉症兒子，層次分明的真摯演技備受讚賞。近年他已淡出幕前專注學業，並順利在傳統名校喇沙書院畢業。

陳子樂（IG@hywmel）
5歲入行的陳子樂，曾參演《使徒行者》、《怒火街頭》、《東西宮略》等逾40部影視作品。（IG@hywmel）

「小金鈴」梁暐昕獲讚由細靚到大

當年憑《宮心計》飾演楊茜堯（前名楊怡）童年版「姚金鈴」而為人熟知的梁暐昕，如今已長成亭亭玉立的23歲少女。她不僅在《公主嫁到》飾演陳法拉童年版「司徒銀屏」同樣搶鏡，如今換上一頭亮眼金髮的近照，更獲網民力讚「由細靚到大」。梁暐昕自2017年拍畢《老表，畢業喇！》後便告別熒幕，生活轉趨低調。

梁暐昕（IG@hywmel）
梁暐昕當年憑《宮心計》飾演楊怡童年版「姚金鈴」而為人熟知。（IG@hywmel）
直到2017年，梁暐昕參演劇集《老表，畢業喇！》。（影片截圖）
三好的好友兼宿敵「金鈴」的童年版由梁暐昕飾演。（影片截圖）

盧頌衡畢業轉型劍擊教練

現年25歲的盧頌衡過往拍過不少劇集及電影，曾參演港台劇《賭海迷徒》及在《警犬巴打》中飾演黃宗澤童年版。他早年拍攝《賭海迷徒》時與樊亦敏結緣，戲外二人多年來一直保持聯絡，情同母子。熱愛運動的他大學畢業後未有留戀幕前，反而開拓新天地，轉型成為專業劍擊教練。

盧頌衡（IG@hywmel）
盧頌衡曾參演港台劇《賭海迷徒》及在《警犬巴打》中飾演黃宗澤童年版。（IG@hywmel）
盧頌衡與樊亦敏多年來一直保持聯絡，情同母子。（IG@vincent_chung_hang）
傅穎被嘲「整容怪」20年感不忿　四手驗證真偽伍詠薇：靚到假！圈中「集郵女星」全城瘋估　吳君如爆女星集郵四大天王獨欠劉德華伍詠薇受女權貴邀請出席聚會　遭人強拉入K房廁所：抱我上洗手盤鄧兆尊再爆「集郵女星」線索　親睹富豪送妻招呼朋友陳卓賢出埠兩愛犬霸喼唔願走超溫馨　為Stanley結婚詳情守口如瓶
香港藝人動向
TVB無綫電視
HK01 Space Promotion