井柏然低調遊港現身尖沙咀被野生捕獲　主動除口罩合影冧爆粉絲

近期香港可謂成為「追星福地」，不少中港台型男索女相繼現身街頭，星光熠熠。內地頂流男神井柏然亦被多名網民在尖沙咀大型商場「野生捕獲」！有幸運粉絲在社交平台激動分享偶遇經歷，透露男神起初曾戴口罩婉拒合照，隨後卻突然送上超貼心福利，毫無架子的寵粉舉動隨即引起網民熱議。

內地頂流男星井柏然遊港。（IG@jingxiaoxiansheng）

近期憑藉《早春晴朗》劇集爆紅。（IG@jingxiaoxiansheng）

剛看完熱播劇即遇本尊

據該名幸運粉絲透露，自己出門前才剛追完井柏然主演的熱播劇《早春晴朗》，沒想到隨後在商場店舖內竟奇蹟般巧遇偶像本尊，緣分相當奇妙。起初井柏然戴著口罩，面對合照請求時出於低調禮貌婉拒。豈料男神下一秒卻突然「大派福利」，貼心地主動摘下口罩，更大方與粉絲「身貼身」親切合照。該粉絲事後興奮表示，井柏然私下極具親和力，全程說話溫柔細語，完全沒有頂流明星的高冷架子，直呼：「簡直太幸福了！」

同粉絲合照。（小紅書圖片）

社交平台打卡茶餐廳求「美食推介」

除了在尖沙咀逛街被捕獲外，井柏然隨後亦在社交平台上載照片，向網民分享是次香港之旅。他難掩興奮心情發文寫道：「我在香港，好開心呀！吃了喜歡的茶餐廳，還有這個可頌冰淇淋（牛角包雪糕），還有什麼好吃的可以推薦麼？」帖文曝光後，大批香港網民與粉絲紛紛湧入留言區化身「地膽導遊」，熱情推介地道美食。