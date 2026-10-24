林正峰內地發展遭AI短劇搶飯碗　兼職做社工極限工作16小時

現年32歲的林正峰入行9年，2023年憑無綫劇集《新聞女王》與高海寧組成螢幕CP成功彈起，隨後強勢開拓內地市場。然而好景不常，隨著AI短劇技術迅速崛起，不少真人短劇演員的工作機會受到劇烈衝擊，亦令林正峰由炙手可熱的「短劇王」瞬間慘變「失業大軍」。



林正峰憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升。（劇集截圖）

林正峰在內地好受歡迎。（IG@niklas_lamcf）

遭AI取代無工開

自前年底開始，林正峰將工作重心移向內地短劇市場，在短短不足一年內，他接連主演了8至9部內地短劇並全數擔正男主角，以每部平均五位數酬勞計算，進帳頗豐。但隨著人工智能（AI）技術在短劇製作領域廣泛應用，虛擬生成作品逐漸替代真人演繹，林正峰的拍攝合約隨即被迫中斷。

林正峰近年積極開拓內地市場，接拍多部短劇。（IG@niklas_lamcf）

面對新路向突遭阻斷，林正峰近日在接受《東網》訪問時直言不少內地演員同樣面臨失業危機，未來甚至還會有AI電影誕生，但他抱持積極心態：「會用『逆來順受，逆境自強』8個字鼓勵自己。」目前他已迅速調整方向，轉戰籌備一集兩至三分鐘、具備電影質感的短視頻，力求再度殺出血路。

林正峰花盡心思特訓武打動作，未料試鏡角色最終遭片方以AI虛擬角色取代以壓縮成本。（小紅書＠林正峰）

清晨7點奔波廣深港三地

為應對演藝空窗期與現實生計，身為註冊社工的林正峰發揮「兼職達人」本色。高峰期曾一日兼顧五份兼職的他，早前原本持有一份社工兼職，近日再接下一份每月工作6天、需處理外勤與繁瑣文書的新職位，寫字樓工作實行「打孖上」。他更在社交平台上載「一日行程實錄」，真實呈現艱苦的打工生活：由清晨7點起床出發，一天之內奔走香港、深圳及廣州三地，連環完成節目拍攝、討論劇本與試鏡工作；到了晚上7點，他又大汗疊細汗地趕回香港寫字樓處理社工文職，全程僅靠麵包與零食充飢，直至夜深11點回到家才吃上一碗即食麵。網民看畢紛紛激讚他是超強的「時間達人」，更被其為生活拚盡全力的韌性深深打動。

林正峰經常每天要工作十幾個小時。（小紅書＠林正峰）

晚上十一點才吃飯。（小紅書＠林正峰）

憑藉真實接地氣的打工日常，林正峰的社交平台短片吸引了大批網民關注與讚賞，意外為他開拓出全新商機，獲邀接下不少商演活動與「一日店長」的工作，他透露這些活動的報酬甚至比以往拍短劇更為可觀，成功於逆境中自救。

網民激讚林正峰。（小紅書截圖）

曾慘遭圈外女友欺瞞「被當第三者」

談及感情現狀，已單身三年的林正峰透露有意參加內地戀愛真人騷（戀綜），希望能早日覓得合適伴侶。訪問中，他更首度揭開上一段戀情的慘痛回憶，自爆曾在不知情下誤當「第三者」：「我係唔知個男仔存在，覺得女朋友瞞住我，唔想涉及喺人哋關係不如放手。」他透露當時全心投入深愛圈外女友，未料對方背後一直與另一名男子保持曖昧聯絡，直至該名男子回港，女友才坦承事實。這段被欺瞞的經歷令他深受打擊，心痛難過了很長一段時間，至今對感情依然抱持謹慎態度。

林正峰有意參加內地戀愛真人騷（戀綜）。（IG@niklas_lamcf）