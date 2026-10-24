璀璨之城丨姜大衞毒舌叫「廢柴」被推落樓梯　江美儀白髮神級變面

連續兩星期引爆全城討論的熱播台慶劇《璀璨之城》，昨晚（23日）除了第十集劇情夠晒震撼，片段播出的下周預告亦是相當精彩、戲味十足，姜大衞三度毒舌寸爆「廢柴」，張智霖受盡屈辱終極黑化推父落樓梯，當中尤以江美儀的神級極速變面演技引爆熱議。



因為張智霖每個造型都有型有款，有網民笑言睇劇時好似睇緊Fashion Show咁。（官方提供圖片）

江美儀「神級變面」演技

昨晚（23日）第十集劇情講述，孝賢（張智霖飾）不滿志琛（姜大衞飾）耍心計愚弄他與孝君（吳卓羲飾），奪走LKS首席區域總監一位，憤然搬離官家兼辭去尚利鋒聯席總裁職務，另起爐灶與秉麟（李成昌飾）成立「夢幻之城發展基金」搞對抗。為了反擊，志琛高調成立「夢幻之城展望基金」，並在重要關頭搶走孝賢最重要投資者陳在碩。豈料，一切原來是孝賢孝君暗中聯手設下的局，陳在碩原來是「空心老千」，更借「展望基金」之名進行鉅額商業詐騙，淪為馬來西亞通緝犯，為了重擊官志琛，孝賢派出Sarah在展望基金記招上當眾落官志琛面，官志琛因而失去LKS信任……

根據劇情，江美儀飾演的官孝君（吳卓羲飾）母親丁麗明，多年前涉嫌殺人後被關進精神病院，孝君有定期探望，惜病情一切未有進展，老公官志琛（姜大衞飾）亦一直視其為官家之恥。但據知，丁麗明將是官家之後走向的極關鍵人物，角色情緒複雜極度難Carry，但視后江美儀卻全程完美Carry這個角色，令丁麗明成為之後劇情的MVP。

江美儀變面四格。（官方提供圖片）

而在昨晚播出的預告中，江美儀在短短數秒之間，展現了教科書級別的「微表情之巔」，由瘋瘋癲癲的狂喜狀態光速轉換成嚴肅樣，柔聲並霸氣地吐出一句：「叫官孝君嚟見我」，短短一句已張力十足，引爆期待值！

張曦雯同高海寧嘅反應都好正。（官方提供圖片）

張智霖好似愈嚟愈邪惡咁。（官方提供圖片）

張智霖終極黑化推父落樓梯

出名好戲的姜大衞（John哥），連續兩集展現了「神級天花板」演技，無論是鬧爆／冷嘲熱諷孝賢孝君，或是藏不住的沾沾自喜、鋒芒畢露，John哥都游刃有餘，尤其出醜後怒摑「廢柴女婿」Felix（周志康飾）、或是與孝賢單對單「針鋒講數」一幕，John哥都演得絲絲入扣，尤其一字一句羞辱孝賢「廢柴」場口，配以「渣父」對白，確是挑釁味濃：「冇我官志琛，你連做廢柴二世祖都冇機會」、「只有啲Loser，先會因為自己嘅無能賴咗落不幸嘅童年，都唔知你阿媽點會生出咁嘅廢柴」、「要我安享晚年？我仲有好多日子呀！」最後死唔認輸的官志琛，滿面陰沉向孝賢拋出致命一句：「我手上揸住你好多罪證，你要我死，我實搵你墊屍底」，之後再咬牙切齒吐出「廢柴」二字兼輕蔑地拍打孝賢的面，新仇舊恨交織令孝賢終徹底崩潰，魔性大發將志琛推落長樓梯，為本周劇情投下了極大的震撼彈，官志琛生死成為劇迷關注重點！

姜大衞連續講咗三次「廢柴」刺激張智霖。（官方提供圖片）

張智霖受盡屈辱終極黑化推父落樓梯。（官方提供圖片）

張智霖呢個眼神夠晒暗黑。（官方提供圖片）

璀璨之城丨姜大衞親身上陣「碌長命樓梯」

劇組貼心為姜大衞做足安全措施談到這場震撼爆燈的阿仔推老父落樓梯戲，監製透露 John哥當初看劇本時，曾主動提出想親身上陣，但監製鑑於拍攝現場樓梯又高又多彎位極力阻止。對此，John哥接受tvb.com訪問時親證此事：「睇劇本見到呢場戲確實想過自己做，但Joe 極力阻止。後來睇到條樓梯，就覺得真係要搵專業替身。」他又笑言拍攝時 Chilam有錫住他就晒力，而他自己亦有紮穩馬步自保。

呢個最後係替身嚟嘅，大家唔使擔心。（官方提供圖片）

觀乎拍攝花絮，雖然張智霖推John哥時細細力，現場環境亦十分安全，但為了保障演員安全，劇組還是安排了數層「榻榻米」予John哥卸力。雖然John哥最終只需躺在地上補受傷後的特寫鏡頭，但劇組仍有貼心為他安排護墊，足見劇組細心及貼心程度。

雖然推咗咁短距離，現場都係做足安全措施。（官方提供圖片）

有埋護墊。（官方提供圖片）

璀璨之城丨姜大衞哥私下極慈祥

John哥在《璀璨》中雖然老奸巨滑、入型入格，但現實生活中，他卻是出名慈祥的好好先生，劇組透露，劇中John哥雖然經常要掌摑兒子及女婿，但其實他暗地裏相當肉赤，但為了效果，他每次埋位時都是「長痛不如短痛」按照劇本「手起掌落」，John哥接受tvb.com訪問說：「我哋知道點樣摑係最好，用手指打會冇咁痛，因為如果借位拍，成件事就會好假。」

John哥喺《璀璨》嘅演技極富層次，佢今次可以話係過足戲癮。（官方提供圖片）

John哥喺《璀璨》嘅演技極富層次，佢今次可以話係過足戲癮。（官方提供圖片）

其實《璀璨》之所以能夠成功打造暗黑感，劇中配樂及片尾曲Que Sera, Sera（Whatever Will Be, Will Be）絕對應記一功！據知，為了精益求精，劇組除灌錄了不同版本的《Sera》、重新為歌曲撰寫為孝賢角色度身訂造的歌詞外，Chilam為了效果，亦主動提議灌錄「極暗黑版本」，詭異的編劇再加上Chilam心寒爆燈的聲音演繹，極度有Feel，台前幕後為了效果均相當瞓身認真。