梅根生父涉藏千張兒童性虐影像遭查　梅根劃清界線：拒見全為護子

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）82歲生父老湯瑪斯·馬克爾（Thomas Markle Sr.），涉嫌持有大量兒童性剝削與虐待影像，現正遭到菲律賓反人口販運專案小組及美國聯邦調查局（FBI）介入調查。事件由其親生兒子舉報揭發，這令本已深陷名譽危機的哈里王子（又譯：哈利王子/Prince Harry）與梅根一家再度成為國際輿論焦點，外界預測，本已關係緊張的英國王室，恐將對哈里梅根一家實施更徹底的「劃清界線」。



英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）的82歲生父老湯瑪斯·馬克爾（Thomas Markle Sr.），驚爆涉嫌持有大量兒童性剝削與虐待影像。（IG@meghan）

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）的82歲生父老湯瑪斯·馬克爾（Thomas Markle Sr.），驚爆涉嫌持有大量兒童性剝削與虐待影像。（Getty）

菲律賓執法機構介入 舊居搜出千張兒童性虐影像

據菲律賓每日論壇報《Daily Tribune》報道，菲律賓司法部（DOJ）反人口販運及線上打擊兒童性剝削特別小組證實，正對現年82歲的湯瑪斯展開調查。事緣湯瑪斯的大兒子小湯瑪斯（Thomas Markle Jr.）聲稱，在父親位於宿霧的舊居清理遺留物品時，於舊手機、電腦硬碟及書本中發現數以百計甚至數以千計涉嫌兒童性虐待的照片和影片。老湯瑪斯目前在美國佛羅里達州療養中心，相關物品為其早前在菲律賓宿霧寓所留存的舊物，且其他家屬指責該批物品曾脫離監管多年，可能存在證據鏈爭議。菲律賓國家警察（PNP）亦已檢獲一部手提電腦移交法證檢驗。雖然湯瑪斯極力否認指控，斥之為「病態謊言」，但事件已引發國際高度關注。

針對這宗荒誕爆料，網民紛紛發表精闢評價：「呢啲醜聞簡直刷新三觀，如果屬實簡直禽獸不如，難怪連親生仔都忍唔住向警方舉報！」亦有網民持懷疑態度：「未真相大白前，一家人互爆醜聞簡直係世紀奇觀，分分鐘係家族爭產或私怨抹黑。」

呢啲醜聞簡直刷新三觀，如果屬實簡直禽獸不如，難怪連親生仔都忍唔住向警方舉報！ 網民留言

梅根痛心發聲劃清界線 堅稱「拒絕接見全為護子」

面對老父捲入嚴重醜聞，英國電視台新聞部《ITV News》報道，梅根透過發言人發表聲明，指自己對消息感到「極度痛心」。聲明透露，梅根早在2018年便獲悉針對父親的「令人不安且困擾」之指控；倫敦警務處（Met Police）亦證實曾於2019年1月接獲相關指控信函，並通報薩塞克斯公爵辦公室，惟當時並未將案件轉交其他執法機構。

面對老父捲入嚴重醜聞，據英國電視台新聞部《ITV News》報道，梅根透過發言人發表聲明，指自己對消息感到「極度痛心」。（IG @aseverofficial）

梅根強調，當年決定與父親劃清界線，並拒絕讓兩名子女阿奇（Archie）及莉莉貝特（又譯：莉莉貝/Lilibet）與外公接觸，完全是為了保護孩子的安全。對於梅根的切割聲明，有網民指出：「以前成日被指責冷血唔理老父，點知而家隨時靠老父涉案來洗脫冷血形象（洗白人設），時間點真係『巧合』到極。」

梅根強調，當年決定與父親劃清界線，並拒絕讓兩名子女阿奇（Archie）及莉莉貝特（又譯：莉莉貝/Lilibet）與外公接觸，完全是為了保護孩子的安全。（IG@meghan）

娘家醜聞連環引爆 王室恐下達徹底封殺令

值得注意的是，哈里王子近期才在專訪中表示希望對過去的家族恩怨「劃清界線」。然而，梅根娘家爆出如此惡劣的重罪調查，無疑讓一心想與王室修補關係的哈里一家雪上加霜。英國王室向來重視公眾形象與聲譽，查理斯三世（又譯：查爾斯三世/King Charles III）及王室高層絕不可能容忍皇室名聲受此等醜聞玷污。

值得注意的是，哈里王子近期才在專訪中表示希望對過去的家族恩怨「劃清界線」。（IG@meghan）

對此，不少網民在社交平台議論兩人處境：「王室最講求形象清白，梅根娘家爆出咁大宗醜聞，查理斯三世點敢再收留佢哋？」網民更冷笑指出：「哈里以為自己可以主動同過去『劃清界線』，點知現實係王室只會對佢哋一家實施更徹底嘅劃清界線，避免沾染一身蟻（惹禍上身），簡直係偷雞唔成蝕把米！」