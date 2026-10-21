小城良方｜肖戰挑釁姜妍慘被「痛擊」！逃跑兼放狠話高冷形象破功

由中央電視台與檸萌影視聯合出品、肖戰領銜主演的基層醫療題材大劇《小城良方》，於10月21日登陸央視八套（CCTV-8）黃金時段與愛奇藝平台熱播。劇組在開播前夕透過YouTube「檸萌影視官方頻道」釋出最新BTS（幕後花絮，Behind-The-Scenes），記錄肖戰飾演的男主角「劉錚亮」在片場被姜妍飾演的「艾辰」用東北「電炮」（東北方言，意指迎面重拳擊打）打跑、事後還硬撐放狠話的爆笑日常，場面生動真實洗版全網。



由中央電視台與檸萌影視聯合出品、肖戰領銜主演的基層醫療題材大劇《小城良方》，於10月21日登陸央視八套（CCTV-8）黃金時段與愛奇藝平台熱播。（微博@小城良方官微）

劇組在開播前夕釋出幕後花絮，記錄肖戰飾演的男主角「劉錚亮」在片場被姜妍飾演的「艾辰」用東北電炮打跑、事後還硬撐放狠話的爆笑日常，場面生動真實洗版全網。（微博@小城良方官微）

被姜妍東北電炮打到跑路 肖戰事後硬撐放狠話笑翻片場

這支花絮短片精準捕捉了肖戰在拍攝間隙最真實的鬆弛狀態。原本高冷優雅的都市男神形象，一踏入《小城良方》劇組便秒速破功。在實拍戲份中，姜妍操著純正東北口音大罵「素質低下」，肖戰飾演的劉錚亮上前挑釁「你嚇誰呢？來，往這打」，下秒即遭姜妍一頓「鐵拳輸出」打到倉皇跑路。

在實拍戲份中，姜妍操著純正東北口音大罵「素質低下」。（《小城良方》花絮截圖）

肖戰飾演的劉錚亮上前挑釁「你嚇誰呢？來，往這打」。（《小城良方》花絮截圖）

肖戰飾演的劉錚亮上前挑釁「你嚇誰呢？來，往這打」。（《小城良方》花絮截圖）

肖戰飾演的劉錚亮遭姜妍一頓「鐵拳輸出」打到倉皇跑路。（《小城良方》花絮截圖）

導演喊Cut後，工作人員笑問如果再有機會他會怎樣放狠話，肖戰立馬舉手指著鏡頭大喊「你給我等著！都別走啊」，姜妍則在身後補刀「死犟！不用治，就得揍」，兩人互動喜感十足，引來大批網民爆笑留言：「看他被打跑還硬要放狠話的樣子真的笑破肚皮！」

導演喊過後，工作人員問他再有機會怎麼放狠話，肖戰立馬舉手指著鏡頭大喊「你給我等著！都別走啊」。（《小城良方》花絮截圖）

導演喊過後，姜妍在身後補刀「死犟！不用治，就得揍」。（《小城良方》花絮截圖）

他被打跑還硬要放狠話的樣子真的笑破肚皮！ 網民留言

告別懸浮偶像劇展現活人感 去濾鏡化宣發精準圈粉

這段片場花絮迅速掀起網絡熱議，證明了當代觀眾對「去濾鏡化」宣發內容的極高偏好。據媒體分析，肖戰為了演活劇中遭遇職業危機、回到東北小城衛生院的落魄醫生劉錚亮，不僅特別瘦身更苦練東北方言。片場花絮展現的隨和與幽默，完美契合了劇中「喜劇為殼，治癒為核」的基調，讓角色徹底擺脫精修偶像劇的懸浮感。

這場由幕後花絮引發的爆笑熱討，證明了當代觀眾對「去濾鏡化」宣發內容的極高偏好。（《小城良方》花絮截圖）

片場花絮展現的隨和與幽默，無縫契合了劇中「喜劇為殼，治癒為核」的基調，讓角色徹底擺脫精修偶像劇的懸浮感。（《小城良方》花絮截圖）

評論區有關注劇集的觀眾留言：「比起生硬說教的宣傳片，看肖戰在片場打趣放狠話反而特別親切，笑點密集破錶。」劇集討論組也有網民直言：「花絮比正劇還搞笑！肖戰這波反差萌完全拿捏了路人緣，今晚追劇追定了！」

肖戰這波反差萌完全拿捏了路人緣，今晚追劇追定了！ 網民留言

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