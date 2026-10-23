《小城良方》肖戰零替身操刀開顱戲　北大醫生認證持針手法專業

由肖戰主演的內地醫療劇《小城良方》（The Medical Miracle in A Small Town）正在央視八套（CCTV-8）及愛奇藝熱播！劇集改編自劉三叔小說《飛刀》，由張曉波執導，講述天才神經外科醫生劉錚亮（肖戰飾）事業遭遇滑鐵盧後，返回東北老家的基層醫院，與一群「不靠譜」的同事在市井煙火中救人療心、從而自我救贖的故事。



開播後，劇中醫療專業細節成為輿論焦點，劉錚亮的持針器（夾針工具）夾針、進針、打結等動作手勢，獲北京大學口腔醫院醫生許桐楷評為「醫療部分未有敷衍」；並有北京大學國際醫院神經外科主任醫師路長宇擔任醫療總顧問，更確認肖戰所有手術鏡頭均無手部替身、親自上陣。



由肖戰主演的內地醫療劇《小城良方》（The Medical Miracle in A Small Town）正在央視八套（CCTV-8）及愛奇藝熱播！（微博@小城良方官微）

醫生權威點評 持針手法獲讚專業

北京大學口腔醫院醫生許桐楷以醫生兼東北人的雙重身份看片，直言「醫療的部分非常專業嚴謹，東北的部分非常專業嚴謹」。他特別提到，劉錚亮持針器（夾針工具）用得極其俐落，夾針、進針、打結，手指發力與手腕角度「一看就是專門練過的」。

許桐楷直言「醫療的部分非常專業嚴謹，東北的部分非常專業嚴謹」。（微博@許桐楷）

為確保專業度，劇組特別邀請北京大學國際醫院神經外科主任醫師路長宇擔任醫療總顧問。路長宇證實，肖戰在鏡頭前的所有手術操作均由他親自示範、演員本人獨立完成，大讚肖戰「聰明、手巧，細節處理非常到位」。

《小城良方》劇組特別邀請北京大學國際醫院神經外科主任醫師路長宇擔任醫療總顧問。（微博@紅薯視頻）

路長宇證實，肖戰在鏡頭前的所有手術操作均由演員本人獨立完成。（小紅書@北大神路）

無菌操作零瑕疵 現役醫護直呼「像在真實上班」

從七步洗手法、氣管插管，到極易出錯的「無接觸式戴無菌手套」，劇中細節均嚴格遵循外科無菌準則。急診室的擁擠雜亂、縣級醫院陳舊病房的斑駁痕跡，更讓護士觀眾在社交平台留言：

細節拍得太好，感覺像在真實上班一樣令人窒息。 觀眾留言

《小城良方》劇中細節均嚴格遵循外科無菌準則。（微博@茶妹愛追星）

《小城良方》劇中細節均遵循醫療準則。（微博@小城良方官微）

手術鏡頭專業呈現 開顱、術中喚醒獲認可

劇中也有不少手術場面，完整呈現開顱、顱骨鑽銑、暴露腦組織（俗稱「腦花」）及神經跳動，被不少觀眾形容為「第一次在內地劇看到腦組織」。此外，功能神經外科的術中喚醒開顱、電刺激定位語言功能區、動脈大出血緊急處理等，均獲得臨床醫生認同，指其完全貼合真實臨床手術流程。

《小城良方》在劇中完整呈現開顱細節。（《小城良方》劇照）

《小城良方》暴露腦組織（俗稱「腦花」）及神經跳動。（《小城良方》劇照）

《小城良方》劇情中的功能神經外科的術中喚醒開顱。（《小城良方》劇照）