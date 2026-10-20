小城良方｜肖戰演落魄神醫月入僅¥3,000　甩偶像包袱苦練東北話

肖戰主演的全新劇集《小城良方》（Small Town Remedy）將於明日（10月21日）正式在央視八套（CCTV-8）黃金時段及愛奇藝同步播映。這是肖戰繼《餘生，請多指教》後時隔四年再度挑戰醫生角色。然而今次角色反差極大，他飾演的男主角「劉錚亮」從北京頂尖醫院的神經外科天才，因醫療糾紛慘遭吊銷執照，隨後流落東北基層診所，成為月薪僅3,000人民幣的合約醫生。



肖戰主演的全新劇集《小城良方》（Small Town Remedy）將於明日（10月21日）正式在央視八套（CCTV-8）黃金時段及愛奇藝同步播映。（微博@小城良方官微）

改編著名小說《飛刀》 聚焦基層醫療煙火氣

《小城良方》改編自內地知名作家劉三叔的小說《飛刀》（又名《劉醫生返鄉記》），由張曉波執導、聶成帥編劇，中央電視台與檸萌影視出品、愛奇藝聯合出品。劇集以東北小城基層醫療為切入點，將東北輕喜劇風格與基層醫療現實議題相融合，被央視定位為「現實療癒劇」。

《小城良方》改編自內地知名作家劉三叔的小說《飛刀》（又名《劉醫生返鄉記》），由張曉波執導、聶成帥編劇。（微博@小城良方官微）

劇集以東北小城基層醫療為切入點，將東北輕喜劇風格與基層醫療現實議題相融合。（微博@小城良方官微）

繼《餘生》後再穿白袍 天才醫生跌落神壇反差大

四年前肖戰在《餘生，請多指教》中飾演的「顧魏」，是一位從容體面、光彩照人的精英醫生；然而今次在《小城良方》中飾演的「劉錚亮」，卻是一個經歷重創跌落谷底的天才。根據劇集設定，他原是北京三甲醫院最年輕的神經外科專家，擁有「雲端飛刀」（跨院執刀）美譽，原本前途一片光明。

肖戰在《餘生，請多指教》中飾演的「顧魏」，是一位從容體面、光彩照人的精英醫生。（微博@電視劇餘生請多指教）

肖戰今次在《小城良方》中飾演的「劉錚亮」，卻是一個經歷重創跌落谷底的天才。（微博@小城良方官微）

然而一場暴雪夜的手術意外打破了一切，醫療糾紛爆發導致其執業資格被吊銷，他的雙手自此不受控制地顫抖，並患上嚴重的恐雪症。隨後母親突然失蹤，走投無路的劉錚亮被迫回到東北老家，在設備簡陋的鄉鎮衛生院當起月薪三千元的臨時合約醫生。從預告片中，肖戰褪去以往精緻光鮮的形象，落魄醫生造型相當神似，被觀眾大讚「毫無明星架子」。

一場暴雪夜的手術意外打破了一切，醫療糾紛爆發導致其執業資格被吊銷，肖戰的雙手自此不受控制地顫抖，並患上嚴重的恐雪症。（《小城良方》預告片截圖）

從預告片中，肖戰褪去以往精緻光鮮的形象，落魄醫生造型相當神似，被觀眾大讚「毫無明星架子」。（《小城良方》預告片截圖）

為角色專門減重體驗生活 苦練東北方言獲讚認真

為了精準呈現劉錚亮落魄單薄、心力交瘁的心理狀態，肖戰在開拍前刻意減肥，並深入醫院體驗生活，細心鑽研各項醫療技術細節。此外，他更苦練東北方言，在劇組發布的「東北話特輯」中展現出極具煙火氣的地道口音，迅速引發網民討論。