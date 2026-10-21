小城良方5大看點｜肖戰返鄉化身落魄神醫！東北口音黑色幽默加持

由肖戰領銜主演的東北風醫療輕喜劇《小城良方》於10月21日起播出，電視首播平台為央視八套（CCTV-8）黃金時段（每晚19:30），並登陸東方衛視接力跟播，網絡獨播平台為愛奇藝每日19:30同步獨家熱播。



作品聚焦東北小鎮基層醫院，透過主角肖戰飾演的劉錚亮從頂尖外科醫生跌落谷底、選擇返鄉紮根小鎮的經歷，撕開傳統醫療劇脫離現實的虛浮套路 ，用東北式幽默消解疾病沉重感，拼湊出當代都市人需要的心理慰藉。以下為大家整理劇集5大必睇看點！



由肖戰領銜主演的東北風醫療輕喜劇《小城良方》於10月21日起播出。（微博@小城良方官微）

作品聚焦東北小鎮基層醫院，透過肖戰飾演的主角劉錚亮從頂尖外科醫生跌落谷底、選擇返鄉紮根小鎮的經歷。（微博@小城良方官微）

看點一：肖戰飾落魄天才醫生 呈現「破碎反差萌」

肖戰今次告別高冷霸總形象，飾演頂尖神經外科醫生劉錚亮，角色因醫療意外遭受重創，患上「恐雪症」與手抖創傷，落魄返回東北小鎮。據媒體影視新聞報道，肖戰精細設計了手抖細節與「雙重聲線」切換：前期遭遇挫折時台詞語調低沉壓抑、帶有戒備感；後期在小鎮重拾醫者初心後，語調則轉為溫暖親切，將主角從自暴自棄到重拾自信的弧光演繹得極具說服力。

肖戰告別高冷霸總形象，飾演頂尖神經外科醫生劉錚亮。（《小城良方》預告片截圖）

肖戰飾演的角色因醫療意外遭受重創，患上「恐雪症」與手抖創傷，落魄返回東北小鎮。（《小城良方》預告片截圖）

看點二：告別高精尖大醫院 深耕基層醫療的接地氣現實感

不同於多數醫療劇聚焦高端手術室與權謀，《小城良方》轉向資源有限的小鎮衛生院，展現基層醫務人員用土辦法化解危機的真實困境與人情味。根據媒體剖析指出，這種回歸地氣的質感讓劇集更具生命力。不少有關注劇集的觀眾大讚：「不靠酷炫儀器，靠日常故事打動人，這才是當代人需要的下飯劇。」

不同於多數醫療劇聚焦高端手術室與權謀，《小城良方》轉向資源有限的小鎮衛生院。（《小城良方》預告片截圖）

《小城良方》轉向資源有限的小鎮衛生院，展現基層醫務人員用土辦法化解危機的真實困境與人情味。（《小城良方》預告片截圖）

靠日常故事打動人，這才是當代人需要的下飯劇。 網民留言

看點三：東北黑色幽默加持 大灣區口音碰撞東北腔「喜劇為殼 治癒為核」

劇集將東北式口音與生活化幽默巧妙融入沉重的醫療題材。主角劉錚亮因曾在大灣區等南方發達城市長期打拼，留有明顯的大灣區生活口音印記；當他帶著這份都市腔調落魄返回東北老家，遇到一群講著地道東北話、看似「不靠譜」卻極具人情味的小鎮同事與居民時，雙方台詞互嗆、火花四濺。

劇集將東北式口音與生活化幽默巧妙融入沉重的醫療題材。（《小城良方》預告片截圖）

主角劉錚亮因曾在大灣區等南方發達城市長期打拼，台詞中留有明顯的大灣區生活口音印記。（《小城良方》預告片截圖）

據媒體分析，這種「大灣區都市感與東北鄉土腔」的語言對撞，不僅增強了喜劇效果，更精準刻畫出漂泊者回鄉的文化適應與心理轉變。網民熱評：「台詞接地氣，東北口音配上肖戰偶然帶出的大灣區生活感自然不造作，把小城日常演活了！」

主角劉錚亮因曾在大灣區等南方發達城市長期打拼，台詞中留有明顯的大灣區生活口音印記。（《小城良方》預告片截圖）

劉錚亮帶大灣區腔調回東北老家，與講地道東北話、看似不靠譜卻有人情味的小鎮同事居民互嗆，火花四濺。（《小城良方》預告片截圖）

據媒體分析，這種「大灣區都市感與東北鄉土腔」的語言對撞，不僅增強了喜劇效果，更精準刻畫出漂泊者回鄉的文化適應與心理轉變。（《小城良方》預告片截圖）

看點四：實力派老戲骨雲集 建構精彩的小城群像

除了肖戰，劇集陣容同樣含金量十足。倪大紅飾演老院長「龍冬冬」，與肖戰組成「正面剛」的對抗路上下級，爆笑互動頻出；搭配姜妍、王彥霖、史彭元、張國強、丁嘉麗與陳瑾等演技派，勾勒立體群像。

倪大紅在劇中飾演老院長「龍冬冬」，與肖戰組成「正面剛」的對抗路上下級，爆笑互動頻出。（微博@小城良方官微）

除了肖戰，本劇集結豪華陣容，搭配姜妍等演技派，勾勒立體群像。（微博@小城良方官微）

看點五：頂級金牌製作班底 肖戰親自獻唱主題曲

幕後製作班底亦相當有分量，由《三十而已》導演張曉波與《天才基本法》編劇聶成帥聯手打造，製作品質極具保障。原聲帶方面，肖戰親自獻唱劇集主題曲《輕鬆》，搭配任素汐等實力歌手組成的OST陣容，為整部劇的治癒氛圍錦上添花。

原聲帶方面，肖戰親自獻唱劇集主題曲《輕鬆》。（微博@肖戰）

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