蘇永康專訪｜談9歲兒Jazz未來音樂路　認同梁朝偉「能接受變老」

香港歌手蘇永康8月份剛來新加坡參加「那些年的歌2」演唱會，僅隔三個月將再次來新舉辦個唱。他此前來新在演出前接受《聯合早報》專訪，直言非常喜歡獅城，這裏承載了他許多特別的回憶，同時也不忘感謝主辦方這幾年頻頻邀請他過來演出。被問及兒子蘇展弘（Jazz）曾在Big Four香港及馬來西亞巡演上登場打鼓伴奏，這次是否會隨行來獅城與爸爸同台演出，蘇永康說：「那個時候他可能要準備考試，估計不容易。」



9歲的Jazz遺傳了蘇永康的音樂細胞，除了接觸過電子琴、吉他等多種樂器外，他從小就學打鼓，還曾在公開場合為父親伴奏。談及兒子的音樂天分，蘇永康說：「我告訴他要好好享受音樂。有一句話不是說『玩音樂』？但如果把音樂當成職業，就不一定會開心了。這是我爸爸說的，因為他當年也是做音樂的。」

蘇永康與囝囝Jazz同台演出，談及兒子未來音樂道路。（陳順禎攝）

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原來，蘇父在1970年代初曾是香港警察樂隊的成員，蘇永康也是繼承了父親的音樂基因。他透露，當年父親雖然支持他成為歌手，但也早早告誡過他：音樂實際上是最高尚的興趣，可一旦變成職業，就是另一回事了。

雖然Jazz目前未表示有意入行，但蘇永康已提前向他灌輸這些理念，「我把父親當年說的這句話轉達給了兒子。他將來做何選擇我都不會干涉，但我必須早點把現實告訴他。」

蘇永康稱，兒子平時接觸到的他以及周圍的音樂界朋友，其實只是極少數能將興趣轉化為職業的「幸運兒」。

比如兒子的兩個乾爹黃子華和陳奕迅，都是這行裏最厲害的人。但一萬個人裏可能才出一個這樣的人，淘汰率極高，他也知道是不容易的。

他也指出，如今孩子的成長環境是前所未有的。在AI（人工智能）工具的加持下，現在的孩子接觸和吸收資訊的途徑比自己那個年代豐富得多，科技的進步也能輔助他們學習。雖說這一代的年輕人都非常優秀，但面臨的競爭也隨之更加激烈。蘇永康直言：「我認為小紅靠天分，大紅靠天意，終究得看老天爺賞不賞飯吃。」

步入花甲之年無懼變老

蘇永康將在2027年步入花甲之年，但歲月似乎未在他身上留下太多痕跡。他笑說：「多謝！其實我沒特別做些什麼，無非是多敷面膜、多做運動，注意一下別讓自己穿得太像大叔。我平日穿衣服向來比較『姣』（指穿搭風騷搶眼），但我會按照自己的年紀去挑選喜歡的服飾。」

對於變老這件事，蘇永康完全沒有焦慮感，

我很認同梁朝偉的說法，他在一次採訪中說，自己很能接受變老的樣子。尤其是男人，到了什麼歲數，有了怎樣的閲歷和面貌，才能駕馭某一些角色。

他坦言，如今若再拍戲，也不可能再演年輕人，倒不如坦然享受當前這個年齡段帶給自己的一切。

不過，他也清楚「天下沒有免費的午餐」，想要維持好狀態，自律必不可少，包括控制飲食與堅持鍛鍊，並提起前輩謝賢說過的一句話——「人只要愛美，就不會允許自己垮掉」。蘇永康笑着說：「我是個愛美的人，所以我每周固定運動三次。」

再唱《越吻越傷心》已不痛

提及《越吻越傷心》《愛一個人好難》等必唱金曲，蘇永康表示，早期演唱時或許伴隨着撕心裂肺的痛，但經過多年的沉澱，走過人生的不同階段，如今再唱起這些歌曲，更多的是在記錄和表達當下的心態，「現在應該已經沒有那麼痛了。」

至於每次站上舞台重新演繹這些經典歌曲時抱着怎樣的心情，他說：

這些歌就像記錄了當年的一段往事。今晚我們聚在一起重溫這段往事，歌唱完了，往事也就隨之淡去，不必再縈繞在當下的生活裏。這些歌曲或許曾伴隨很多人走過當年的那一片天空，但那片天空終究已經過去了。

他希望聽眾的心情亦是如此——當年的過往與遺憾，都沒必要在時隔多年後依然難以釋懷。

若要挑選一首生命的主題曲，蘇永康會選擇由新加坡音樂人李迪文作曲的《黑色禮服》。他認為，每個男人的衣櫥裏都應該有一套黑色禮服，「無論是出席婚禮、正式場合，還是參加葬禮，黑色禮服意味着帶着自信，得體地去面對生活中的任何狀況。面對人生的高山低谷，我都不怕，只要能優雅地去面對。」他也笑稱，自己的衣櫥裏可遠不止一套黑色禮服，「太多了，各種不同品牌的！」

《新明日報》和電台96.3好FM是演唱會指定宣傳媒體。

So In Love – 蘇永康演唱會2026

日期：2026年11月8日（星期日）

時間：晚上8時

地點：新加坡濱海藝術中心劇院（Esplanade Theatre）

票價：$188、$168、$148、$128、$108、$88 （新加坡元，未含手續費）

購票：bookmyshow.sg



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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】