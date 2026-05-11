蘇永康三代同堂為母賀90大壽極溫馨　9歲Jazz顏值飆升惹酸民留言

蘇永康（阿公）與任職時裝品牌高層的老婆馮翠珊一向恩愛，兩人婚後育有一子蘇展弘（Jazz），一家三口生活幸福。除了對太太及兒子寵愛有加，蘇永康對母親更是關懷備至。近日適逢蘇媽媽生日和母親節，蘇永康在社交平台分享了一張極具意義的合照，他與兒子Jazz一起為母親慶祝90歲大壽，三代同堂畫面溫馨。

蘇永康早前為太太舉行盛大生日派對。（IG@william_gung）

蘇永康與太太及兒子一家三口美滿幸福。（IG@william_gung）

Jazz轉眼已經9歲。（IG@william_gung）

三代同堂慶祝 九旬蘇母精神奕奕

從蘇永康分享的照片可見，九十歲高齡的蘇母雖然滿頭銀髮，但面色紅潤、雙目有神，看上去精神相當不俗。身為兒子的蘇永康還特意安排了簡單而隆重的慶祝，餐桌上除了放有一個精緻、寫有「Happy Mother's Day」牌子的紅絲絨造型大蛋糕外，亦準備了四個傳統的「長壽桃」寓意長命百歲，盡顯心思。

蘇永康近日為媽咪慶祝生日及母親節，三代同堂極溫馨。（小紅書@蘇永康William）

Jazz獲讚越大越靚仔。（小紅書@蘇永康William）

感觸發文：了不起的旅程

蘇永康以「感恩」為題，感性寫道：「今晚妳將迎來人生第90個寒暑，非常了不起的一個旅程，媽媽我們祝福您生日快樂。」字裡行間充滿了對母親的敬愛。照片中，蘇永康身穿橫間上衣坐在母親身旁，而9歲的兒子Jazz則穿上深藍色T恤坐在爸爸大腿上，三代同堂齊聚，場面和諧。

蘇永康感性發文。（小紅書@蘇永康William）

Jazz向媽咪送上玫瑰花。（小紅書@蘇永康William）

兒子Jazz乖巧伴身側

不少網民看到照片後紛紛留言向蘇母送上祝福。此外，亦有不少網民稱讚Jazz乖巧且越大越靚仔，「仔仔好靚仔喎！似媽咪多啲」、「兒子很帥」、「仔仔好靚仔」、「仔仔帥過老爸」；但當中也有「酸民」留言「他兒子不醜」，面對這類尖酸的評論，蘇永康展現出大方氣度，不但沒有動怒，反而親自給該留言「點讚」。同時也有網民力撐阿公也不醜：「阿公非常洋氣，而且穿搭品味一直優秀，孩子肯定不差，嫂子又美麗可愛，基因就是好」。