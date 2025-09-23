蘇永康個唱疑因涉毒舊聞煞停　發文道歉：23年沒一天忘記我犯的錯

57歲的蘇永康本身於10月初在浙江溫州舉辦演唱會，但是突然被煞停，有指是因為被網民翻炒涉毒黑歷史而致。日前有網民在小紅書表示看不到《聲秀》節目，改為重播《輝哥為食遊》，有網民估計《聲秀》被停播，是因為蘇永康為節目導師之一。

有網民估計《聲秀》被停播是因為蘇永康是節目導師之一。（tvb提供）

藝人蘇永康將於10月初在浙江溫州舉辦演唱會。（《極目新聞》）

蘇永康於2002年6月與台灣女星安雅於台北酒吧因涉嫌服食及藏有搖頭丸被扣查，被判入台北看守所觀察勒戒，19日後獲釋。有指是有網民向溫州當地相關部門進行投訴，要抵制他舉辦演唱會。雖然溫州市相關部門曾指接過投訴，但由於演出活動經審核同意、材料齊全，程序符合要求，所以批准同意演出，不過蘇永康個唱資訊最終卻在爭議聲中被下架。

蘇永康演出信息已被下架。

有網民稱，他向溫州市相關部門投訴了蘇永康將開演唱會一事，要求停止該藝人在溫州的演唱會。

今日（24日）蘇永康在社交平台發文表示歉意：「請讓我衷心地再說一聲對不起！為了我在二十三年前犯下的錯誤，最近又再次佔用了部分公共資源，在我的錯誤上花費了大家的心神，對不起！」

蘇永康在社交平台發文表示歉意。(ig@william_gung)

蘇永康道歉全文：

請讓我衷心地再說一聲對不起！為了我在二十三年前犯下的錯誤，最近又再次佔用了部分公共資源，在我的錯誤上花費了大家的心神，對不起！



我深深明白錯誤的汚點是永不能磨滅的，在過往的二十三年裏我沒有一天忘記過我犯的錯，我未曾企圖忘記它，反而常常想起它以提醒自己往後要好好地走好人生的每一步，同時也希望大衆藉著我的錯及後果自省人生不能從來，要謹言慎行！所以在這二十三年來我不斷努力地重塑我的人生，在兒子、丈夫、爸爸的身份上竭盡所能，我更加明白每個人都必須為社會做貢獻，更何況犯過錯誤的人，所以二十三年來我一直盡我的綿力回饋社會，這些年在這方面做了些什麼我就不多說了，因為這是我應該做的！在往後的日子我會繼續努力實現先賢口中「知錯能改，善莫大焉」的訓誨！說這些不是為了希祈我的汚點被磨滅，只希望它會在我的努力下漸漸褪色⋯⋯變色⋯⋯最後變成一道帶鼓勵性的疤痕。最後，再次對所有人說一聲：



對不起！

蘇永康

2025年9月23日

