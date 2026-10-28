｢Benz雄｣許紹雄離世一周年AI短片重現音容　幽默報平安惹全網淚崩

陪伴幾代香港人成長的資深藝人「Benz雄」許紹雄，轉眼間已離世一周年。為延續他生前帶給大眾的歡笑與溫暖，從事AI創意的契女（乾女兒）劉思葭在取得許紹雄全部法定繼承人知情同意及授權後，特別以AI技術製作了一部家庭紀念短片《B組 Ready的前四分鐘》，讓這位深入民心的「金牌綠葉」再次重現於大眾眼前。



「Benz雄」以AI形式再同大家見面，分享天國生活日常，（影片截圖）

「Benz雄」更吐槽那邊沒有WiFi。（影片截圖）

樂天哲理撫慰世人：冇過唔到去嘅事

片中，熟悉的「Benz雄」以招牌親切笑容和幽默口吻同大家打招呼，笑言：「上面班人要我拍段影片返去向大家報個平安」，更透露自己在天上過得非常好、每日都能「瞓到自然醒」，安撫影迷與好友不用過於掛心，場面既感人又催淚。

Benz雄笑言天上生活「每日瞓到自然醒」，幽默向大家報平安。（影片截圖）

Benz雄還深情向最牽掛的太太與愛女溫柔表白，千叮萬囑她們在日常生活中要好好照顧身體、切忌輕易動怒生氣而損害健康，依然流露出生前一貫的「廿四孝」好丈夫與慈父本色。期間更不忘心繫家中愛寵Momo，處處彰顯他對家庭毫無保留的愛。此外，片中亦重現了多句充滿Benz雄個人風格的樂天金句，他笑著勉勵大家：「開開心心係一日，發脾氣發火亦係一日」，更寄語世人放下執著：「記住，冇過唔到去嘅事，只有過唔去嘅心」，以豁達的人生智慧撫慰每一顆思念他的心靈。

「Benz雄」暖心叮囑家人好友，亦以樂天哲理撫慰大家。（影片截圖）

「Benz雄」暖心叮囑家人好友，亦以樂天哲理撫慰大家。（影片截圖）

許紹雄女兒許惠菁（Charmaine Hui）直言睇到喊。（IG截圖）

契女剖白催淚初衷：只想大家再看他一眼

負責創作AI短片的劉思葭，隨後在社交平台真摯剖白創作歷程，強調影片純屬私人家庭紀念，絕無任何商業意圖。她感觸回憶自己8歲便與契爺（乾爹）相識，大讚Benz雄私底下毫無明星架子，是個每天在家講冷笑話自娛、凡事以妻子和女兒為先的溫暖老爸。

許紹雄女兒許惠菁（Charmaine Hui）與契女在留言區感動留言。（IG截圖）

契女劉思葭(右一)以AI影片表達到對契爺許紹雄的思念。（IG@letidotpsd）

身為創意總監的她坦言，平時製作一支AI片快則數小時，但這部短片卻是她經歷過最漫長、最艱難的創作；為了精準捕捉契爺的神態與口吻，劇本反覆修改，製作過程數度哽咽痛哭，只希望能盡最大努力讓大家再「看他一眼」：「願你們看完，會覺得好像又見到他了。換一種方式，再與他重逢一次。契爺，那邊還好嗎？我們都很想你。」字裏行間流露的深厚親情，引來大批網民淚崩轉發。

劉思葭希望能盡最大努力讓大家「再看一眼」契爺許紹雄。（IG@letidotpsd）

「方鍾Sir」「歡喜哥」成傳奇印記

去年Benz雄因癌症引發多重器官衰竭不幸病逝，享年76歲。噩耗傳出時震撼整個華人演藝圈，周潤發、苗僑偉以及佘詩曼等多位圈中摯友痛心疾首，全城網民亦同聲哀悼。出身於廣州名門望族的許紹雄，一生從未依仗家族光環，1972年入讀無綫電視藝員訓練班，早年因經常駕駛平治座駕上班而獲封「Benz雄」外號。在跨越半世紀的璀璨演藝生涯中，他塑造過無數膾炙人口的經典角色，無論是《新紮師妹》系列的「方鍾Sir」、《使徒行者》亦正亦邪的「歡喜哥」，抑或電影《暗戰》的黃啟法，其幽默自然且充滿生活質感的精湛演技，早已成為香港影視史上無可取代的集體回憶。

許紹雄飾演的「方鍾Sir」角色深入民心。(電影截圖)