「X教授」柏德烈史釗活離世　羅素兄弟曉治積曼Marvel總裁齊悼念

曾演出「X教授」、「皮尚魯艦長」的荷里活資深巨星柏德烈史釗活（Patrick Stewart）日前因阿茲海默症及路易氏體失智症於洛杉磯家中病逝，享壽 86 歲。消息一出，整個漫威宇宙隨即陷入深沉的悲痛中！漫威影業（Marvel Studios）官方、漫威總裁Kevin Feige、《復仇者聯盟》（Avengers）導演羅素兄弟以及合作長達25年的晚輩「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）紛紛發聲悼念，向這位演活「X教授」（Professor X）的傳奇巨星致上最高敬意。



漫威總裁Kevin Feige追思！回憶片場初見被強大氣場震撼

漫威總裁Kevin Feige發表感性聲明，回憶起當年第一次在《變種特攻》（X-Men）片場見到柏德烈史釗活的景況：

看著他將X教授賦予靈魂，我簡直肅然起敬！他聰明、溫暖、慷慨，擁有無可比擬的靜態力量與威嚴，私下更具備極其敏銳的幽默感，能與他合作是巨大的榮幸。

在荷里活電影《變種特攻》（X-men）系列中，飾演「X教授」Professor X 的英國男演員柏德烈史釗活（Patrick Stewart），美國時間10月28日在洛杉磯家中逝世，享年86歲。（2000年《變種特攻》劇照）

更多柏德烈史釗活（Patrick Stewart）出演「X教授」影片畫面：

漫威官方也發文讚賞他以優雅、智慧與人性塑造了這名靈魂角色，向其家人表達最深切的慰問。

「狼人」曉治積曼痛失 25 年摯友！羅素兄弟感性道謝：他是童年英雄

與他從2000年《變種特攻》一路並肩作戰至《羅根》（Logan）的「狼人」曉治積曼，也在社交平台悼念：

我們今天失去了一位偉大的演員，對我而言更是一位極棒的朋友，我從他身上學到了太多，我將一生懷念他。

即將上映的《復仇者聯盟：末日崛起》（Avengers: Doomsday）導演羅素兄弟則感性謝恩：「我們非常幸運能與童年英雄合作，謝謝您帶給全球觀眾的娛樂，並在戲裡戲外教導我們何謂人性。」

演活X教授25年！12月《復仇者聯盟：末日崛起》成大銀幕最後告別

柏德烈史釗活自2000年起飾演變種人領袖「X教授」長達25年，其深沉的演技早已成為全球幾代影迷心中的經典。

漫威證實，柏德烈史釗活已完成重磅大片《復仇者聯盟：末日崛起》（Avengers: Doomsday）的拍攝，電影將於12月18日全球上映（香港12月16日搶先上映），這部作品也將成為他大銀幕上的最終遺作，邀請全球影迷一同於影廳見證傳奇的最後身影。

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