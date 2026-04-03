林依晨演舞台劇皺紋盡現被指斷崖式衰老　童顏女神大崩壞震撼網民

現年43歲的林依晨出道超過20年，她於2002年以素人身分踏入演藝圈，憑藉多部台灣經典偶像劇迅速打開知名度，包括《十八歲的約定》、《惡作劇之吻》、《我的祕密花園》等作品，紅遍亞洲。她於2008年以《惡作劇2吻》在第43屆金鐘獎首度獲得戲劇節目女主角獎，是首位以偶像劇獲獎的女演員。林依晨於2014年12月與林于超結婚，婚後育有一對仔女，成為人妻人母後的她依然活躍於演藝界。最近她推出大銀幕新作《深度安靜》，並在Podcast節目中罕見談及過去的健康低潮，透露自己曾接受腦部手術，一度與死亡擦肩而過。

林依晨（FB@林依晨）

（林依晨@Facebook）

昔日女神被指斷崖式衰老

日前林依晨主演的舞台劇《暗戀桃花源》在上海公演，她於上海站首場後接受訪問大談演出感受。林依晨今次在劇中一人分飾兩角，春花嫵媚潑辣、白衣女子天真爛漫。春花是一個與她過往戲路反差極大的角色，個性潑辣、直率、粗俗，卻又帶有媚態，她甚至自評此角色為《我的秘密花園》中范小敏的進階成人版。林依晨相隔17年重返舞台劇舞台，她坦言心情既期待又敬畏。她指舞台劇與影視作品最大的不同，在於能量的對外投射與跟台下的即時互動，每場都會因觀眾反應產生不同頻率，她與大家的距離也更加近。而網民的焦點卻落在林依晨的容貌之上，見她臉上肌肉明顯下垂兼各種皺紋表情紋盡現，直指她「斷崖式衰老」，此句留言獲近3500個讚。不過也有網民力撐林依晨說：「也不全是衰老，同齡裡好很多了，因為太瘦所以臉部沒有肉顯得。」、「生孩子晚恢覆的慢 這個年紀長這樣也不算衰老」、「跟說話方式有關系，不說話這皮膚這狀態很好了」。

林依晨被指斷崖式衰老。(小紅書)

林依晨被指斷崖式衰老。(小紅書)

林依晨皺紋表情紋盡現。(小紅書)

林依晨皺紋表情紋盡現。(小紅書)