盧鎮業專訪｜當演員前3年很迷茫 演舞台劇迎來人生最大挑戰

曾獲香港電影金像獎影帝提名的盧鎮業（小野），今年帶著新作《廚師發辦》赴台灣高雄電影節放映，他回憶第一次來高雄大約是10幾年前，當時還在大學，來參加一個在地很小型的影展叫「金甘蔗影展」，還拿了人生至今唯一的影帝獎。



他透露，當時高雄的「金甘蔗影展」在他們學校很有名，因為賽制很刺激，必須在一個星期內完成場勘、選角、拍攝，第7天就舉行頒獎典禮：「我記得當時還拿了我目前人生中唯一的演員獎『金甘蔗』影帝。後來我來金馬獎時，聞老師一見到我，第一句話還跟觀眾說我是『金甘蔗影帝』真的蠻難忘的。」

盧鎮業回憶曾在台灣高雄「金甘蔗影展」拿到了影帝。（許育民 攝）

盧鎮業早期創作獨立電影、當導演，後來剛開始決定專心當演員的那2、3年真的很迷茫：

當時香港電影多半是大堆頭商業片，小型、講述本地情感的戲不多，也沒有現在這麼多網路平台和短片機會，我花了很長時間四處找機會、拍學生作品。

直到大約2018年拍了《叔·叔》後，等了1年多才上映，當時以為只是比較獨立的作品，直到上映才發現是一個蠻重要的作品，最後更讓盧鎮業入圍了香港電影金像獎男配角，「那個時刻讓我對演員這個職業開始有了肯定感與安全感，覺得自己被接納了」。

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而《年少日記》則是盧鎮業另一個很重要的作品：「導演是我大學同學，雖然中間有10年沒聯絡，但一碰面就找回了當年的默契。更不用說我們讀大學時，曾有同學離開了世界，這讓這部片帶有一種很深的情感連結。」

盧鎮業指出，當時劇組裡的副導演、配樂都是老同學，在迷茫時給了他很大的力量：「加上後來入圍金馬獎並獲得肯定，給了我更大的信心，覺得自己真的可以繼續走這條路。」

而近期，盧鎮業迎來人生至今最大的挑戰「首次演出舞台劇」，他坦言一開始覺得蠻困難的：「因為舞台劇跟電影現場很不一樣。我本身的習慣比較內斂，表演能量收得比較小，導演一直要我放大，這讓我一開始真的有點困擾。」

由梁祖堯、王菀之、谷祖琳、盧鎮業、胡麗英及當奴•唐主演的全新舞台劇《寫不得你 Love at Last Sight》，10月23日於香港演藝學院歌劇院正式公演，一連21場。（大會提供）

他笑說，此次舞台劇飾演的角色更是從未嘗試過的：

我在舞台劇飾演的角色非常主動，是一個要勾引編劇與導演老公的小鮮肉，甚至引起了他們的婚姻危機。這對我來說是完全沒接觸過的新體驗，要在舞台上展現強烈的主動性。

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