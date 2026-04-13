盧鎮業被爆最窮時仍主動減酬接學生作品　$500任勞任怨更自備器材

曾憑《年少日記》入圍金像獎最佳男主角、近日於《夜王》飾演「太子峰」備受注目的盧鎮業（小野），近日在訪問中透露自己曾過著極度窮困的生活，透露：「最拮据係2015年，有一個月交完租銀行得返三嚿水，好Frustrated。」報道一出引來極大迴響，不少網民都感到心酸，也為他捱出頭而高興，而前試當真編劇、導演盧嘉誼Ellen，就大爆在2015年找小野拍學生作品，他不但任勞任怨又自備器材，更主動提出減酬勞，以「學生價」接Job助後輩。

盧鎮業（小野）曾憑《年少日記》入圍金像獎最佳男主角。（劇照）

小野憑《夜王》太子峰一角備受注目。（劇照）

小野擔正的《廚師發辦》也即將上映。（Instagram：siuyea_lo）

近日在訪問中透露自己曾過著極度窮困的生活，透露：「最拮据係2015年，有一個月交完租銀行得返三嚿水，好Frustrated。」（Instagram：siuyea_lo）

前試當真編劇爆超暖心事跡 主動減價拍學生FYP

Ellen近日在社交平台轉發有報小野捱窮的報道，透露小野無私奉獻的好人好事。Ellen憶述報道所講的2015年，正是她找小野演出大學畢業作品（FYP）那年，她說：「記得當時我哋開3000蚊一日俾佢，佢見我哋學生仲同我哋講收500就得，過5000就唔收。」在自己戶口只剩三百元的情況下，他都寧願收少一點以減輕學生負擔，非常有義氣。

前試當真編劇、導演Ellen近日轉發有報小野捱窮的報道，透露小野無私奉獻的好人好事，憶述報道所講的2015年，正是她找小野演出大學畢業作品（FYP）那年，她說：「記得當時我哋開3000蚊一日俾佢，佢見我哋學生仲同我哋講收500就得，過5000就唔收。」（Instagram：trialanderror2024）

在自己戶口只剩三百元的情況下，小野都寧願收少一點以減輕學生負擔，非常有義氣。（Instagram：siuyea_lo）

Ellen的帖文全文。（Threads：gowyi）

Ellen擔任這部FYP的導演、編劇、 美術指導、攝影指導、後製。（YouTube：ALL IN! - THE FILM SHOW 2015）

除了小野外，幕前原來還有JFFT的雞翼。（YouTube：ALL IN! - THE FILM SHOW 2015）

$500一天任勞任怨兼自備器材 獲激讚善良

更令人感動的是，Ellen指出小野拍攝時不但「任砌」，更非常貼心，她續說：「癲到我哋冇租C stand，佢第二日喺自己studio托過嚟。」這件暖心事跡在網上獲得過萬Likes，網民紛紛激讚小野人品極佳，也有人再分享自己與小野合作的點滴，留言：「拍fyp都問佢租過4套wireless mic，本身租晒都係100蚊/日，租咗一個星期上去還mic比錢，佢最後無收錢。畢業出嚟有能力都用返佢呢個心態，幫到都盡量幫」、「所以對人善良，有一日善良會返返去自己到，雪中送炭真係唔係個個都做到」、「小野唔少嘢。」也有人指他與廖子妤是最惹人艷羨的圈中情侶之一，祝二人幸福。

更令人感動的是，Ellen指出小野拍攝時不但「任砌」，更非常貼心，她續說：「癲到我哋冇租C stand，佢第二日喺自己studio托過嚟。」（YouTube：ALL IN! - THE FILM SHOW 2015）

這件暖心事跡在網上獲得過萬Likes，網民紛紛激讚小野人品極佳！（Instagram：siuyea_lo）

JFFT比叔也分享自己做收音時與小野合作的點滴，而有網民也透露自己找小野借器材，最終小野沒有收錢。（Threads）

網民也大讚小野善良，對學生雪中送炭，並祝福他和女友廖子妤。（Threads）