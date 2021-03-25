網爆有一線女明星離婚　四大線索網友估誰最可疑？

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-25 20:30

近月來內地娛樂圈方面不少傳聞最後都變成真，最終涉嫌的明星都在微博承認事件，就好像華晨宇﹑張碧晨未婚生子﹑鄭爽代孕棄養風泳波等，震驚海內外網友成為熱門話題。而近日在微博上又有一單驚爆的傳聞，指出某一線女明星已經離婚，雖然沒有指名道姓，但已經引來不少猜測，同時亦不禁令網友們相信所謂的傳聞並不是如此簡單的。

華晨宇同鄭爽的傳聞最後變成真。（華晨宇微博圖片﹑鄭爽微博圖片）

根據網友的爆料指出有一位一線女明星已經離婚，還例出四大線索讓大家猜測，包括她在圈中已經位居一線﹑她是一位演員﹑微博粉絲數量快到一億人次追蹤﹑有爆款劇播出，所以網友們第一時間就猜測懷疑是Angelababy（楊穎）﹑還有指疑是趙麗穎，亦有矛頭指向趙薇。

這一則傳聞引起大家討論。（微博圖片）

網友們猜測Angelababy因為近年她一直被傳同黃曉明的婚姻生活亮紅燈，多次出席同一個活動都零交流等，已被懷疑他們的婚姻情況。但根據這四大線索，Angelababy只符合兩點，因為她的微博粉絲早就已經破一億人次追逐，目前已經有一億零三百多萬人追蹤，另外她拍了多部劇集口碑同收視都平平，就好似《孤芳不自賞》﹑《摩天大樓》等，這一些都不是爆劇。

Angelababy同黃曉明的離婚傳聞盛傳多時。（視覺中國）

而第二位懷疑之人就是趙麗穎，她的微博追逐人數就超過八千多萬人追蹤，所主演的劇集中《楚喬傳》﹑《花千骨》都是爆劇。另外，她近年不斷被傳同馮紹峰已經離婚，甚至爆出二人已經針對財產分配已作出處理了等。正因為已經到達忍無可忍的地步，他們亦透過工作室發出聲明，表明絕不會姑息造謠者。

二人近年不斷傳婚變。（馮紹峰微博圖片）

另外被懷疑的女明星還有趙薇，她目前微博粉絲追蹤人數超過八千五百多萬人追蹤，而且其主演的《還珠格格》更是爆款劇，所以亦令她被懷疑。近日，趙薇更被影到同一位身材高大的男子深夜聚會，事後更一同登上保姆車離開。而他們二人已經不是第一次被影，在早前更被影到一起行超市，甚至傳出二人已經同居，不過遭到趙薇一方否認。到底爆料者指的是誰人，唯有等待更多的線索爆出。

趙薇同丈夫黃有龍。（築夢者之龍行天下微博圖片）