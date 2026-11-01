《心動的信號6》侯卓成楊汝晴和平分手！男方留火藥味控訴引熱議

因內地戀愛真人騷《心動的信號6》結緣、被網民封為「戀綜天花板」（戀愛真人騷最強CP）的侯卓成與楊汝晴，相戀近三年並於2026年5月求婚成功，原計劃10月註冊結婚，但11月1日凌晨兩人在微博同步發文宣布和平分手。雖然兩人均稱沒有原則性問題，但男方在聲明末段突然寫下一句「記住某事件的始作俑者」，瞬間打破和平局面，惹來網民揣測內幕。



因內地戀愛真人騷《心動的信號6》結緣相戀三年的「戀綜天花板」（戀愛真人騷的最強CP）侯卓成與楊汝晴，相戀近三年。（微博@20號侯卓成）

侯卓成與楊汝晴於2026年5月求婚成功、原計劃10月註冊結婚，但11月1日凌晨兩人在微博同步發文宣布和平分手。（微博@20號侯卓成）

談婚論嫁矛盾放大 楊汝晴強調無原則性問題不願再拖

楊汝晴在聲明中表示，雙方曾盡最大努力磨合，但隨著婚期逼近，兩人在性格、生活節奏、婚姻家庭與未來規劃上的分歧被不斷放大，經慎重討論後確認無法繼續以戀人身份走下去。她強調「分開沒有原則性問題，繼續消耗是對彼此的不負責，我們不願再拖」她坦然釋懷稱沒有人喜歡「BE」（Bad Ending/悲劇結局），希望大家尊重這項艱難的決定。

楊汝晴在聲明中表示，彼此曾盡最大努力磨合，但隨著婚期日益逼近，兩人在性格、生活節奏、婚姻家庭與未來規劃上的分歧被不斷放大，慎重討論後確認無法繼續以戀人身份走下去。（微博截圖）

分開沒有原則性問題，繼續消耗是對彼此的不負責，我們不願再拖。 楊汝晴在聲明中表示

楊汝晴坦然釋懷稱沒有人喜歡「BE」（Bad Ending/悲劇結局），希望大家尊重這項艱難的決定。（微博@楊汝晴）

侯卓成自認三年問心無愧 深聊婚姻家庭後選擇和平分開

男方侯卓成亦在長文中交代了分開的原因，直言這三年對女方的愛自己問心無愧、自覺經得起考驗。侯卓成透露兩人在當晚就婚姻、夫妻關係、家庭責任以及未來人生規劃等核心問題進行了深入溝通，確認無法達成一致後，對雙方人生負責才選擇和平分開。他更在文中稱讚女方「其實很脆弱，希望大家今後能比以往多愛她一點」。

男方侯卓成亦在長文中交代了分開的原因，直言這三年對女方的愛自己問心無愧、自覺經得起考驗。（微博@20號侯卓成）

侯卓成透露兩人在當晚就婚姻、夫妻關係、家庭責任以及未來人生規劃等核心問題進行了深入溝通，確認無法達成一致後，為對雙方人生負責才選擇和平分開。（微博@20號侯卓成）

文末突襲放狠話點名「始作俑者」 和平分手撕裂出濃烈火藥味

然而，侯卓成在長文末尾留下的指控卻引爆網上輿論。他語帶玄機地寫道：「希望大家都能記住某事件的始作俑者，知道真正做錯事情的那個人是誰並永遠記住其所作所為。」這段充滿火藥味的言論隨即引發網民洗版討論。：「前一刻說和平分開，轉頭就叫人記住始作俑者，到底在點名誰？」「難道是有外人故意介入挑撥煽風點火？」

希望大家都能記住某事件的始作俑者，知道真正做錯事情的那個人是誰並永遠記住其所作所為。 侯卓成長文末尾指控

侯卓成在長文末尾留下的重磅指控，瞬間引爆全網輿論。（微博@20號侯卓成）

前一刻說和平分開，轉頭就叫人記住始作俑者，到底在點名誰？ 網民留言

由於侯卓成在文中始終並未指名道姓，亦未交代該「某事件」的具體前因後果與真實細節。在當事人未進一步澄清前，這段意有所指的控訴究竟是指向第三者抑或內部糾紛，目前依然成謎。

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