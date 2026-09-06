希臘22歲網紅拍真人騷慘遭螺旋槳切斷左腿　怒向製作公司索償$1億

實境生存節目驚傳重大工安意外！希臘版《倖存者》（Survivor Greece）22歲網紅參賽者史塔夫羅斯弗洛羅斯（Stavros Floros），在多米尼加（The Dominican Republic）拍攝期間，因下海刺魚採集食物，遭行經的觀光船螺旋槳撞擊，左腿膝蓋以上當場遭切斷，右腳踝亦受到重創。經歷長達61天的插管、高強度手術與住院治療後，弗洛羅斯於邁亞密（Miami）法院正式遞狀，向製作公司AcunMedya及希臘Skai TV等被告提出高達1億美元（約7.8億港元）的鉅額賠償。



欠缺防護設施！參賽者指控製作組忽視海域危險性

根據《TMZ》報道，原告律師遞交的法律文件顯示，事發地點位於遊客密集、船隻往來頻繁的水域，但節目組完全未設置警戒浮標、安全防護區，更沒有安排救生艇或專業觀察員隨行，甚至無視該區域過往早已出現過的危險紀錄。

希臘22歲男網紅弗洛羅斯（Stavros Floros）在參實景節目期間，遭螺旋槳切斷左腿，索償逾7.8億港元。（Instagram@stavrosflo）

弗洛羅斯（Stavros Floros）希望透過提告喚起大眾對真人騷安全的重視：

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弗洛羅斯當時在毫無保護的狀況下潛水，意外發生時左腿當場斷落大海，所幸當時觀光船上的陌生乘客緊急施以止血帶救援，才讓他撿回一命。弗洛羅斯發表聲明痛心表示，自己滿懷熱情參加實境秀，卻在22歲的年紀失去了左腿，希望透過提告喚起大眾對真人秀安全的重視，並督促製作單位善盡保護參賽者的責任。

製作方出面澄清：事故發生於非競賽拍攝時間

然而，根據《Us Weekly》與《The Independent》綜合報道，製作公司AcunMedya發聲明澄清，指出事發當時屬於拍攝空檔，弗洛羅斯是在非競賽過程中私自下水刺魚，且未按照安全規範佩戴表面定位浮標。製作方強調，團隊在第一時間便進行了緊急救援與送醫，目前當地海事機關已針對事故具體原因展開詳細調查。

而因這宗嚴重意外衝擊，希臘Skai電視台已宣布全面暫停該節目的播出，直到徹底釐清各方法律責任與事實真相為止。

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