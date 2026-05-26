白玉蘭獎2026入圍名單丨肖戰胡歌爭視帝　楊紫上榜迪麗熱巴最遺憾

被稱為中國電視界三大獎之一的「第31屆上海電視節白玉蘭獎」於5月26日正式公布入圍名單，隨即在影視圈引爆超高討論度！然而，名單背後幾家歡喜幾家愁，當紅頂流趙麗穎與迪麗熱巴的抱憾出局，以及「收視墊底卻橫掃提名」的奇特現象，都讓這屆金獎增添了無數話題。



視帝之爭：肖戰創90後歷史 胡歌客串7集封神

本屆最佳男主角名單含金量極高，其中最引人矚目的莫過於憑藉《藏海傳》入圍的肖戰。今年3月剛斬獲SMG（上海廣播電視台）視帝的肖戰，此次再下一城。他不僅成為白玉蘭獎史上首位入圍視帝的「1990年後出生」男演員，更以「古裝謀士」一角，強勢打破了白玉蘭獎近13年來「古裝劇男主角難封帝」的隱形魔咒。

肖戰今年3月才剛斬獲SMG（上海廣播電視台）視帝。（微博圖片）

胡歌在《生命樹》只是客串7集便入圍最佳男主角提名。（微博圖片）

另一大亮點則是實力派男神胡歌。他在《生命樹》中僅作為「特邀出演」飾演一名高原護林員，總戲份甚至不滿7集，卻硬是憑藉高光演技殺入決賽圈，與《沉默的榮耀》于和偉、《老舅》郭京飛、《太平年》白宇等硬核老戲骨同台對壘。

《沉默的榮耀》于和偉（微博圖片）

《老舅》郭京飛（微博圖片）

《太平年》白宇（微博圖片）

視后修羅場：孫儷迎戰皇帝舊愛 楊紫楊冪展現女力巔峰

3月剛封SMG視后的孫儷，此次以《蠻好的人生》全力衝擊「三封白玉蘭視后」的至高榮譽。而她將迎面的強勁對手，正是《甄嬛傳》中「皇帝」陳建斌的現實舊愛吳越（以《沉默的榮耀》入圍）。兩位與「四郎」各有淵源的實力派視后頂峰相見，戲裡戲外張力拉滿。

孫儷以《蠻好的人生》衝擊「三封白玉蘭視后」榮譽。（微博圖片）

吳越（以《沉默的榮耀》入圍）曾是《甄嬛傳》中「皇帝」陳建斌的現實舊愛。（微博圖片）

頂流楊冪在《生萬物》中徹底打破包袱，全素顏挑戰跨越60年歷史的農村女性，轉型決心獲得評審激賞；而楊紫則憑藉《生命樹》的高原女警一角，締造了白玉蘭歷史上首位連續三年提名視后的紀錄。任素汐憑藉司法題材劇《無盡的盡頭》入圍，此次已經是她第三次入圍白玉蘭獎。

楊冪在《生萬物》全素顏出場。（微博圖片）

楊紫憑《生命樹》創想白玉蘭歷史上首位連續三年提名視后的紀錄。（微博圖片）

任素汐已是第三次入圍白玉蘭獎。（微博圖片）

兩大頂流花旦爆冷落馬 《生命樹》收視倒數卻上榜

名單公布後，最讓大眾震驚的莫過於趙麗穎（《小城大事》）與迪麗熱巴（《利劍玫瑰》）雙雙落選最佳女主角，兩位當紅女星意外成為本屆最大遺珠，也引發大批粉絲與路人對評審標準的強烈質疑。在本屆的提名名單中，由正午陽光等大廠打造的《生命樹》無疑是最大贏家，一口氣狂攬8項核心提名，而《生萬物》與《藏海傳》則各以6項提名緊隨其後。

然而，《生命樹》的風光大賣也扯出了業內新論戰。該劇在央視八套（央八）播出時，收視率位居年度倒數第三，如今卻以超高口碑在白玉蘭橫掃提名。這種「叫好不叫座」的強烈反差，也再度引發了大眾對於「影視評獎究竟該偏向大眾市場傳播，還是該堅守純粹藝術品質」的深刻思辨。

本屆白玉蘭獎頒獎典禮將於6月26日在上海正式舉行，評委會主席由曾執導滿分神劇《覺醒年代》的導演張永新擔任，在如此具備藝術風骨的評審陣容下，最終獎落誰家，全球華語劇迷都在拭目以待。