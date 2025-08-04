昔日男神著小紅褲大跳廣場舞　男團出身網民讚54歲仍「跳得挺好」

吳奇隆近期專注於全新節目拍攝，他走訪大陸各地，不時被網友捕捉與民眾同聚的身影，近日他現身雲南大理，只見他穿著紅色短褲大跳廣場舞，與過去在戲劇作品中展現的武術功底、空翻、一字馬，反差模樣讓不少網友看傻眼：「這是小虎隊？」



吳奇隆早在去年11月就在微博發文透露，將延續「八千里路雲和月」節目宗旨，並獲得凌峰的授權，重走八千里路雲和月，這段期間，他走訪各地壯美秀麗的風土情，日前才被捕捉到昆明翠湖公園走跳畫面，緊接著又被網友曬出他跑到雲南大理海邊熱舞畫面。

吳奇隆現身雲南大理。（小紅書）

吳奇隆和民眾跳廣場舞。（小紅書）

吳奇隆和民眾跳廣場舞。（小紅書）

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只見他身穿一件白色短袖上衣，下半身搭配鮮紅短褲，腳踩白球鞋，站在海邊的廣場上，身邊圍繞著大批在地民眾，一群人隨著音樂節奏大跳熱舞，吳奇隆腳步輕盈，跟著民眾身體舞動，朝氣十足。不過有別於戲劇演出，吳奇隆手舞足蹈，尤其是一身短褲勁裝，不像舞蹈像體操，令不少網友看了打趣：「隆哥跳得像廣場體操」、「一群大爺大媽在跳廣場舞」，還有一派網友則讚美他：

「跳得挺好」

「小虎隊的基本功不差」

「都50了，真會保養」

「四爺微服出巡」。



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