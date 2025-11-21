小虎隊傳復活　吳奇隆蘇有朋陳志朋並肩登台有望？前經理人說了

由吳奇隆、蘇有朋以及陳志朋組成的90年代超級偶像團體「小虎隊」，唱紅《青蘋果樂園》、《紅蜻蜓》等曲，將推出首套《小虎隊35＋ 典藏黑膠套組》，為成軍超過30年的傳奇留下珍貴紀念。



而多年來大批粉絲也敲碗小虎隊合體，儘管牽涉多方協商與時間安排，但相關討論從未中斷，前經紀人苗秀麗表示目前仍在積極促成，盼未來能再讓3人並肩站上舞台，帶給歌迷期待已久的重逢時刻。

小虎隊（網上圖片）

蘇有朋15歲入行遭質疑 獲張小燕力薦

自80年代華視《青春爭霸戰》發跡的小虎隊，由於節目已有3位女生組成的「小貓隊」，團隊希望改版為《青春大對抗》後，以兩隊對抗方式呈現青春活力，在全台展開徵選，吸引3、4千名學生報名，吳奇隆、陳志朋脫穎而出，但當時年僅15歲的蘇有朋雖被質疑太年輕，在綜藝教母張小燕力保而加入，小虎隊因此問世。

蘇有朋（微博@蘇有朋）

當時經紀人苗秀麗回憶，3人個性與背景差異極大，卻成為意外的魅力組合。蘇有朋加入前幾乎沒有舞蹈基礎，常因記舞步沮喪，但對舞台有著單純的熱情；吳奇隆與陳志朋為了錄影與排練，常在課後往返台中與台北，為錄影不斷奔波，且吳奇隆往往擔任隊內的協調角色，陪伴蘇有朋、陳志朋重新調整，他的代表作《祝你一路順風》正是源自小虎隊互相扶持的真實心情。

辦簽名會湧上萬粉絲 掀暴動活動喊卡

當時小虎隊在節目曝光不到幾個月，唱片公司一度觀望是否製作專輯，團隊決定在連假期間於舉辦大型活動做為人氣測試，未料當天清晨湧入上萬名粉絲，簽名活動開始不到10分鐘，粉絲推擠失控，他們僅簽出不到200張簽名就被迫中止，更被緊急帶離，現場影像經媒體播送後，小虎隊隔日登上各家新聞版面頭條，吳奇隆、陳志朋、蘇有朋正式成為全民偶像。

吳奇隆（微博@吳奇隆）

簽名會後，唱片公司立即決定推出專輯，小虎隊展開北中南「貨櫃演唱會」巡迴，將貨櫃車改造成舞台，每週末走遍各地，吸引成千上萬歌迷。3人當時仍在就學階段，但在密集的行程中依然保持活力與笑容，這段巡迴也成為華語樂壇最具代表性的偶像文化現象之一，成為舉辦「貨櫃演唱會」的開創者 。

多年後，小虎隊在大型晚會的合體演出，再次掀起跨世代熱潮，無論是當年一路陪著他們成長的歌迷，或是較年輕的觀眾，都在節目播出後於社群引發大量討論。這段演出更被票選為整場最受歡迎的節目，展現小虎隊至今依然具備的強大號召力。也因為這股關注度，團隊在其後持續與3位成員溝通再合體的可能性。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】