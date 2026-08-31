景甜外貌氣質掀審美激辯！港人眼中9個內地真女神:范冰冰素顏都靚

「幣圈大佬」孫宇晨近日突發6,000字「虛構」長文《我的女友景甜》，自爆暗戀景甜長達19年，更鬧出向女方追討3,000萬人民幣彩禮、包下整層五星級酒店及乘搭私人飛機，甚至宣稱「問完AI決定分手」等荒誕情節，引爆全網熱議。雖然景甜工作室第一時間發表聲明怒斥對方「碰瓷」，並正式提告，這場鬧劇再次把景甜的「人間富貴花」氣質推上風口浪尖，大眾更將焦點轉移到她的外貌特徵上，掀起正反兩派審美激辯。雖然景甜未能正中港人的審美偏好，但香港網民心目中，究竟有哪些內地女星才是「真女神」？



景甜早年出道即獲大資本力捧，如今又讓幣圈富豪展現出近乎執念的狂熱。（微博@景甜）

景甜早年出道即獲資本力捧，如今又讓幣圈富豪展現出近乎執念的狂熱。以她為代表的這類圓潤飽滿、白皙端莊且自帶嬌貴感長相，在北方傳統富豪眼中是標準的「旺夫富貴相」與完美的名媛樣板。

對此，有網民在社交平台Threads發文，表示「景甜美是美，但確實不對香港人口味，一眼望落去就覺得陸味濃」。帖文一出即引發網民熱烈交鋒，有人極力護航，力撐景甜是氣質滿分、高貴大方的「人間富貴花」。

但亦有另一派網民相當認同樓主觀點，指她「似亞姐冠軍相」。對於這種客觀標準上的精緻美女，為何偏偏不對港人胃口？

有網民表示景甜偏向圓潤皮相、欠缺俐落骨相，視覺上「鈍感較重」。（微博＠景甜）

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景甜為何不符合港人審美？

港人審美向來看重骨相立體及線條俐落清晰，景甜雖五官精緻，但面形圓潤，令人覺得「鈍感較重」，難有港式靚女的銳利高級感。加上其氣質總帶有濃烈地方色彩與「跳舞女孩」的舞台表演感，缺乏了香港人偏愛的低調隨性與國際都市感。

除外型，氣場與內涵亦是關鍵所在。 景甜這種過於甜美純真的類型，在港人眼中反而顯得「Too young too simple」、欠缺一點個人風格。因此，當圓潤面形遇上過度純真的性格，自然難合港人偏好獨立俐落的審美心水。

景甜長相圓潤飽滿、白皙端莊，被觀眾稱為「人間富貴花」。（微博@景甜）

港人認可的「內地真女神」

不少網民紛紛提名真正能打中香港人審美的內地女星，從留言可見，大家偏愛的類型高度一致——氣質清秀、骨相硬朗、自然大方且帶有個人性格。

高圓圓 - 知性氣質迷人

獲得最多港人認同其美貌，不少網民大讚她五官自然清秀、氣質溫婉得來又不失都市現代感，眼神中帶有知性與獨立，甚至被形容為「周海媚」，完美契合對溫柔女神的想像。

高圓圓獲得最多港人認同是真女神。（微博@高圓圓）

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湯唯 - 大氣電影相

憑藉自然不造作的氣質與大方得體的舉止深得港人喜愛，加上精通普通話、英語、韓語及廣東話，不論在紅地氈或大銀幕上都散發出一種淡雅自如的強大氣場，是港人心中少數具備國際電影女主角質感的內地女星。

湯唯具備大氣電影臉與淡雅氣場，加上精通廣東話及多國語言，深得香港觀眾喜愛。（IG@tangweiteam_official）（Instagram@tangweiteam_official）

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范冰冰 - 客觀極致美貌 vs 審美疲勞

提及范冰冰，不少港人大讚她「素顏都好好睇」，既有演技亦有絕佳骨相；比起如今許多被指複製貼上、毫無辨識度的新一代女星，她那種獨一無二的大氣美貌與明星氣場，依然令人印象深刻。

不過，部分網民指出，後來太多人拿她當成「整形模板」，鋪天蓋地的類似長相反而令人產生「膩感」，致使視覺審美疲勞。

不少網民大讚范冰冰「素顏都好好睇」。（小紅書@范冰冰）

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倪妮／張靜初／徐靜蕾 - 高級感與文青feel

倪妮憑藉清晰硬朗的骨相與時尚感極強的「貓系高級臉」，較為貼合港人審美；而張靜初與徐靜蕾則憑藉濃厚的知性文青氣息與紮實演技，向來是爾冬陞、許鞍華等香港名導喜愛的合拍片女主角人選。

倪妮骨相清晰硬朗，較為貼合港人審美。（微博@倪妮工作室）

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周迅／劉詩詩／章若楠 - 有靈氣且辨識度高

周迅憑藉充滿靈氣的眼神與無可替代的演技征服無數港人；劉詩詩則憑藉淡雅清冷的獨特儀態與氣質，被不少港人列為內地女星中的清流代表；至於新一代小花章若楠，因清秀自然、沒有過度網紅包裝的親和力，同樣贏得不少香港年輕觀眾好評。

周迅憑藉極具靈氣的眼神與無可替代的演技，輕鬆征服無數香港觀眾。（微博@i周迅）