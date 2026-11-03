哈里梅根回英翻身夢破滅！YouGov民調跌新低　半年無起色恐再撤離

薩塞克斯公爵哈里（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）今年攜同子女返回英國定居，原希望藉由這趟「重返英國尋求救贖」之旅修復聲譽並重獲大眾好感。



然而，權威民調機構YouGov於10月29日公布數據顯示，兩人的支持率不升反跌，梅根的淨支持率更創下歷史新低的-48%，反映英國民眾對兩人的回歸完全不受落。八卦專欄作家羅伯舒特（Rob Shuter）及多位知情人士透露，兩人的「形象翻身／救贖計劃（Redemption story）」已宣告受挫，若未來6個月情況持續未見好轉，兩人恐認定英國已無挽回空間而選擇再度離境。



哈里王子與妻子梅根今年攜同子女返回英國定居，原希望藉由這趟「重返英國尋求救贖」之旅修復聲譽並重獲大眾好感。（IG@meghan）

然而，權威民調機構YouGov於10月29日公布數據顯示，哈里與梅根的支持率不升反跌，梅根的淨支持率更創下歷史新低的-48%，反映英國民眾對兩人的回歸完全不受落。（IG@meghan）

重返故土難消公眾芥蒂 洗底形象救贖計劃首戰告吹

哈里與梅根於今年8月帶著子女阿奇（Archie）與莉莉貝（Lilibet）搬回英國，原希望透過公開活動與慈善行程重塑形象，並以此打響兩人的救贖故事。

哈里與梅根於今年8月帶著子女阿奇（Archie）與莉莉貝（Lilibet）搬回英國。（IG@meghan）

然而據巴基斯坦傳媒《The News International》（隸屬Jang傳媒集團）引述八卦專欄作家羅伯舒特（Rob Shuter）於Substack專欄披露的消息直言，兩人以為回到英國就能改變一切、獲大眾重新接納，但事實證明英國民眾並未因為他們的歸來而動容，救贖夢想徹底破滅。對此英國網民紛紛留下刻薄評價直言：「先前公開抨擊王室，如今僅憑幾次公開露面就想贏回民心，簡直是異想天開。」

Jang傳媒集團引述知情人士指哈里與梅根二人原寄望返英重獲英國民眾支持，但願望落空。資料圖片。（Reuters）

先前公開抨擊王室，如今僅憑幾次公開露面就想贏回民心，簡直是異想天開。 網民留言

淨支持率崩跌至-48% 與威廉凱特高人氣形成殘酷對比

據英國《每日快報》報道，權威民調機構YouGov於10月29日公布的最新數據顯示，哈里的正面評價已跌至29%（負面評價達60%），而梅根的支持率更低至20%，負面評價高達68%，換算出的淨支持率降至創紀錄的-48%。

哈里的正面評價已跌至29%（負面評價達60%），而梅根換算出的淨支持率降至創紀錄的-48%。 YouGov數據顯示

相較之下，長年堅守王室公職的威爾斯親王威廉（Prince William）與威爾斯王妃凱瑟琳（凱特王妃/Catherine, Princess of Wales）分別獲得74%及72%的高支持率，形成強烈對比。不少網民認為，大眾早已對哈里夫婦「既想享受王室光環又想擁有私人自由」的雙重標準感到極度厭倦與反感。

長年堅守王室公職的威爾斯親王威廉（Prince William）與威爾斯王妃凱瑟琳（凱特王妃/Catherine, Princess of Wales）分別獲得74%及72%的高支持率。資料圖片。（Getty Images）

消息指下半年觀察底線 民意若無起色恐徹底放棄英國

報道中，專欄作家羅伯舒特引述核心內部消息人士指出：「給他們六個月時間，如果未來六個月情況沒有好轉，他們會認定英國不再值得努力，轉而前往其他地方。」隨著公眾好感度持續創歷史新低，這場原本旨在翻身的「回英測試」極可能以再次遠走海外倉皇收場。

隨著公眾好感度持續創歷史新低，這場原本旨在翻身的「回英測試」極可能以再次遠走海外倉皇收場。資料圖片。（Reuters）

對於這對王室夫婦設下半年期限的消息，英國大眾與社交平台反應格外冷淡，網民普遍冷笑直言：「英國大眾早已失去耐心，若他們決定離去，整個國家根本不會有人感到可惜。」

對於這對王室夫婦設下半年期限的消息，英國大眾與社交平台反應格外冷淡。（IG@meghan）