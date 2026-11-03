哈里梅根回英翻身夢破滅！YouGov民調跌新低 半年無起色恐再撤離
薩塞克斯公爵哈里（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）今年攜同子女返回英國定居，原希望藉由這趟「重返英國尋求救贖」之旅修復聲譽並重獲大眾好感。
然而，權威民調機構YouGov於10月29日公布數據顯示，兩人的支持率不升反跌，梅根的淨支持率更創下歷史新低的-48%，反映英國民眾對兩人的回歸完全不受落。八卦專欄作家羅伯舒特（Rob Shuter）及多位知情人士透露，兩人的「形象翻身／救贖計劃（Redemption story）」已宣告受挫，若未來6個月情況持續未見好轉，兩人恐認定英國已無挽回空間而選擇再度離境。
重返故土難消公眾芥蒂 洗底形象救贖計劃首戰告吹
哈里與梅根於今年8月帶著子女阿奇（Archie）與莉莉貝（Lilibet）搬回英國，原希望透過公開活動與慈善行程重塑形象，並以此打響兩人的救贖故事。
然而據巴基斯坦傳媒《The News International》（隸屬Jang傳媒集團）引述八卦專欄作家羅伯舒特（Rob Shuter）於Substack專欄披露的消息直言，兩人以為回到英國就能改變一切、獲大眾重新接納，但事實證明英國民眾並未因為他們的歸來而動容，救贖夢想徹底破滅。對此英國網民紛紛留下刻薄評價直言：「先前公開抨擊王室，如今僅憑幾次公開露面就想贏回民心，簡直是異想天開。」
先前公開抨擊王室，如今僅憑幾次公開露面就想贏回民心，簡直是異想天開。
淨支持率崩跌至-48% 與威廉凱特高人氣形成殘酷對比
據英國《每日快報》報道，權威民調機構YouGov於10月29日公布的最新數據顯示，哈里的正面評價已跌至29%（負面評價達60%），而梅根的支持率更低至20%，負面評價高達68%，換算出的淨支持率降至創紀錄的-48%。
哈里的正面評價已跌至29%（負面評價達60%），而梅根換算出的淨支持率降至創紀錄的-48%。
相較之下，長年堅守王室公職的威爾斯親王威廉（Prince William）與威爾斯王妃凱瑟琳（凱特王妃/Catherine, Princess of Wales）分別獲得74%及72%的高支持率，形成強烈對比。不少網民認為，大眾早已對哈里夫婦「既想享受王室光環又想擁有私人自由」的雙重標準感到極度厭倦與反感。
消息指下半年觀察底線 民意若無起色恐徹底放棄英國
報道中，專欄作家羅伯舒特引述核心內部消息人士指出：「給他們六個月時間，如果未來六個月情況沒有好轉，他們會認定英國不再值得努力，轉而前往其他地方。」隨著公眾好感度持續創歷史新低，這場原本旨在翻身的「回英測試」極可能以再次遠走海外倉皇收場。
對於這對王室夫婦設下半年期限的消息，英國大眾與社交平台反應格外冷淡，網民普遍冷笑直言：「英國大眾早已失去耐心，若他們決定離去，整個國家根本不會有人感到可惜。」
英國大眾早已失去耐心，若他們決定離去，整個國家根本不會有人感到可惜。