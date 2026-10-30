哈里自爆與戴妃「日日隔空對話」！求助通靈者感應　網民反應兩極

英國薩塞克斯公爵哈里（又譯：哈利王子/Prince Harry）近日在專訪與自傳中，再度深談喪母近30年的童年創傷，直言至今仍頻繁在腦海中向亡母威爾斯王妃戴安娜（又譯：黛安娜王妃/Diana ,Princess of Wales）提問，更自爆曾求助通靈者並感受到戴妃的「跨時空回應」與能量感應。事件引發全球熱議，外界對其究竟是「真實創傷未癒」還是「消費亡母情懷」評價呈兩極化。



英國薩塞克斯公爵哈里（又譯：哈利王子/Prince Harry）近日在專訪與自傳中，再度深談喪母近30年的童年創傷。（IG@meghan）

哈里王子直言至今仍頻繁在腦海中向亡母威爾斯王妃戴安娜（又譯：黛安娜王妃/Diana Princess of Wales）提問，更自爆曾求助通靈者並感受到戴妃的「跨時空回應」與能量感應。（Getty Images）

腦海天天對話亡母 驚爆能感受「靈魂回應」

據英國《每日快報》綜合報道，在最新紐約專訪中，哈里罕有剖白自己至今未曾放下的喪母陰霾。他直言每逢面臨重大抉擇或王室家庭關係撕裂時，每天都會在腦海中不斷向母親發問：「我好想念你，想知道如果你還在世，這個世界會變成怎樣？我的家庭又會變成怎樣？」

我好想念你，想知道如果你還在世，這個世界會變成怎樣？我的家庭又會變成怎樣？ 哈里在腦海經常母親發問

哈里直言每逢面臨重大抉擇或王室家庭關係撕裂時，每天都會在腦海中不斷向母親發問。（IG@meghan）

哈里更宣稱，在自我探索的過程中，至今依然能感受到母親的能量，甚至在某些時刻能獲得某種「回應與指引」。對此，部分同情他的網民表示：「12歲喪母的創傷真是一世，看得出他還沒走出陰影。」但亦有尖銳網民質疑：「經常將內心對話公諸於世，難免令人覺得是煽情手法。」

哈里更宣稱，在自我探索的過程中，至今依然能感受到母親的能量，甚至在某些時刻能獲得某種「回應與指引」。（Reuters）

12歲喪母的創傷真是一世，看得出他還沒走出陰影。 同情哈里的網民留言

哈里更宣稱，在自我探索的過程中，至今依然能感受到母親的能量，甚至在某些時刻能獲得某種「回應與指引」。（Reuters）

自傳揭求助通靈者 聖誕飾物碎裂成「感應證據」

除了日常的意念對話，哈里在自傳《Spare》（又譯：《備胎》）中進一步披露，自己因長年受創傷後壓力症（PTSD）困擾，曾透過朋友介紹求助於一名「擁有能力」的通靈女子。據英國《衛報》早前梳理，對方聲稱感應到威爾斯王妃戴安娜就在現場，並轉達口信：「你正過著她未能過的生活，也是她希望你過的生活。」

你正過著她未能過的生活，也是她希望你過的生活。 通靈女子轉述戴妃口信

為證明真實性，該通靈者更精準指出哈里長子阿奇（Archie）弄碎英女王形狀聖誕吊飾的私密意外，稱戴妃靈魂在旁目睹並「笑了一笑」。加上哈里曾坦承要求司機以時速約60英里駛過戴妃巴黎罹難隧道以還原現場，種種深陷執念的行為震撼大眾。網民對此紛紛質疑「將通靈細節寫入自傳未免太過玄學了吧」、「思念亡母可以理解，但這已是嚴重的心理偏執」。

通靈者為證明真實性，更精準指出哈里長子阿奇（Archie）弄碎英女王形狀聖誕吊飾的私密意外，稱戴妃靈魂在旁目睹並「笑了一笑」。（IG@meghan）

將通靈細節寫入自傳未免太過玄學了吧？ 網民質疑哈里留言

心理專家憂重演創傷 網民狠批：別再消費戴妃

心理學家與精神分析專家指出，早年經歷親人驟逝的童年創傷確實會伴隨終生。然而專家亦警告哈里，將私密感應細節與家庭恩怨公諸於世的「掏心掏肺」做法，恐非真正的心理療癒，反而容易陷入「重演創傷」（re-enacting trauma）的惡性循環，甚至削弱大眾對其精神健康倡議的信任。

專家警告哈里，將私密感應細節與家庭恩怨公諸於世的「掏心掏肺」做法，恐非真正的心理療癒，反而容易陷入「重演創傷」（re-enacting trauma）的惡性循環。（IG@meghan）

專家警告哈里，將私密感應細節與家庭恩怨公諸於世的「掏心掏肺」做法，恐非真正的心理療癒，反而容易陷入「重演創傷」（re-enacting trauma）的惡性循環。（IG@meghan）

民調亦顯示哈里的公眾支持度跌至新低，不少人認為其頻繁搬出戴妃是為了書籍銷量與關注度。不受落的網民直言：「真創傷應該找個專業醫生，而不是一次次賣悲情抽水！」「究竟是尚未走出創傷陰霾，還是藉由亡母話題博取關注？大眾心裡有數。」

民調顯示哈里的公眾支持度跌至新低，不少人認為其頻繁搬出戴妃是為了書籍銷量與關注度。（IG@meghan）