38歲網紅韋雪公開21歲男友！　直播曝因「海底撈69折」促成相戀

現年38歲的內地初代知名網紅韋雪（原名：韋婕妤）近日公開新戀情，對象為一名年僅21歲的圈外素人男生。她在社交平台評論區以日文諧音網絡梗「何意味」（意即「什麼意思」）及男方回覆「攝影師加雞腿」公開互動默認戀情，隨後在個人直播間毫不避嫌自爆因在微信朋友圈發「想找個海底撈大學生69折的男友」（註：內地海底撈針對在讀大學生於特定時段提供69折優惠），而吸引到小自己近17歲的男孩。戀情隨即在網上引起熱議。



現年38歲的內地初代知名網紅韋雪（原名：韋婕妤）近日大方公開新戀情，對象為一名年僅21歲的年輕圈外素人男生。（網上圖片）

現年38歲的內地初代知名網紅韋雪（原名：韋婕妤）近日大方公開新戀情，對象為一名年僅21歲的年輕圈外素人男生。（網上圖片）

韋雪早年因與多名富二代的情史屢受關注，近年她自立門戶轉戰電商直播帶貨，狂賺數億營業額。（微博@LIVIA韋雪）

韋雪是誰？ 昔日依附豪門爭議主播逆襲

韋雪早年在社交網絡憑藉酷似藝人「楊冪」的精緻面容走紅，隨後嫁入山西煤礦富二代陳平家中並育有一子一女。離婚後，她又與上海著名富二代秦奮傳出長達數年的感情糾葛並誕下一子。長年身處豪門緋聞風口浪尖的她，曾一度被外界貼上依附男人的負面標籤。

韋雪早年在社交網絡憑藉酷似藝人「楊冪」的精緻面容走紅。（微博@LIVIA韋雪）

韋雪嫁入山西煤礦富二代陳平家中並育有一子一女。離婚後，她又與上海著名富二代秦奮傳出長達數年的感情糾葛並誕下一子。（網上圖片）

然而，在鋪天蓋地的質疑聲中，她近年轉戰短片與電商直播賽道，憑藉極致的個人自律與商業嗅覺，創下單月直播銷售額破億的商業戰績，成功躋身頂級帶貨主播之列，讓不少圍觀網民驚歎其為「名副其實的狠角色」。

韋雪近年轉戰短片與電商直播賽道，憑藉極致的個人自律與商業嗅覺，創下單月直播銷售額破億的商業戰績，成功躋身頂級帶貨主播之列。（微博@LIVIA韋雪）

親手掌鏡曬照留言「何意味」 男方留言證實戀情

讓她近日再度成為全網流量焦點的，正是一段相差近17歲的懸殊姐弟戀。網絡近日流傳一張陽光帥氣男生的街頭照，經證實並非狗仔隊偷拍，而是韋雪本人親自掌鏡拍攝。

網絡近日流傳一張陽光帥氣男生的街頭爆紅照，經證實並非狗仔隊偷拍，而是韋雪本人親自掌鏡拍攝。（網上圖片）

她在照片下方看似漫不經心地留言提問「何意味」，男方隨即在留言區親暱回覆「攝影師加雞腿」，這一來一往的公開互動，被廣大網民直接視為正式宣布認愛。隨後，韋雪更在直播間大方與粉絲暢聊戀情細節。

韋雪在照片下方看似漫不經心地留言提問「何意味」，男方隨即在留言區親暱回覆「攝影師加雞腿」，這公開互動被網民直接視為正式宣布認愛。（抖音截圖）

朋友圈一句玩笑牽線「是他主動追的我」

這段年齡懸殊的姐弟戀引爆網絡後，韋雪在直播中面對外界揣測毫不避諱，直言：「很多人問我怎麼拿下他的，其實真的不是我拿下他，是他主動追的我。」她透露兩人最初在朋友聚會認識，男方起初並不知曉她的網紅身分與過往經歷，單純被她私下隨和親切的性格吸引。

這段年齡懸殊的姐弟戀引爆網絡後，韋雪在直播中面對外界揣測毫不避諱。（網上圖片）

至於兩人發展的契機，韋雪笑稱全因一次玩笑。她曾在微信朋友圈發文打趣稱「想找一個吃海底撈可以打69折的男友」，正值大學生年紀的男方隨即以此主動聯絡開啟話題，並展開追求。

韋雪透露，自己曾在微信朋友圈發文打趣稱「想找一個吃海底撈可以打69折的男友」。（網上圖片）

正值大學生年紀的男方隨即以此主動聯絡開啟話題，並展開追求。（網上圖片）

正值大學生年紀的男方隨即以此主動聯絡開啟話題，並展開追求。（網上圖片）

見慣複雜社交的韋雪坦言，自己被這份赤誠與踏實感打動，才放下年齡差距點頭相戀。不少網民在社交媒體評論區幽默調侃：「原來我距離億萬富婆，就差一張能打折的大學生證。」「內地版蕭亞軒誕生，年輕男生的直球追求誰頂得住！」

38歲網紅韋雪直播自爆因「海底撈69折」玩笑促成相戀。（網上圖片）

原來我距離億萬富婆，就差一張能打折的大學生證。 網民留言

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