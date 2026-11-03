龔慈恩前夫林煒再翻紅　昔日激吻影片瘋傳　製作人憶香港發掘內幕

資深製作人「阿姑」周遊、李朝永出席第一屆 WANN STAGE 全球菁英選美大賽活動，近期被網友封為「上古許光漢」的演員林煒因昔日影片再度翻紅，提起過去挖掘林煒的往事。



阿姑笑言當年到香港逛地下街（地下商場）時，偶然看到廣告看板上一名穿著西裝的帥氣男模，當下驚為天人，脫口：「這個人很帥耶！」於是主動尋找對方經紀公司，將林煒帶至台灣發展，對於自己一手提攜的藝人人氣暴漲，她笑說：「真的啊！太好了。」

林愷鈴父親、龔慈恩前夫林煒曾是台灣當紅小生。（《女人花》劇照）

林愷鈴父親、龔慈恩前夫林煒因昔日影片再度翻紅：

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周遊向來喜歡找帥哥美女演戲，當年林煒來台發展，第一部戲就是周遊製作的古裝劇《雪山飛狐》，當時劇組還到內地長白山拍攝，在冰天雪地中待了將近5個月，接著又拍時裝劇《親密關係》，同樣也是周遊的戲，連著兩部戲都是重量級大咖製作人的戲，林煒後來也經常掛在嘴邊，感念阿姑的提攜。

阿姑透露，林煒剛來台灣時，演技略顯生澀放不開，還有濃濃的廣東腔，國語不是很流利，拍戲時甚至需要配音，她在現場盯著看，

林煒被我罵得最多，但我也跟他說你好好演，保證你會紅！

林煒和席曼寧昔日拍攝的吻戲尺度大，近來也成為網友討論焦點，周遊也說：「吻戲不得了啊，要吻得很漂亮很難。」李朝永則補充，當年拍攝吻戲相當講究，演員不僅要吻得漂亮，畫面也必須唯美，否則可能面臨罰款，所以拍吻戲都非常謹慎。

周遊曾因健康因素減少公開活動，近年來身體狀況好轉，她更熱衷於各項活動，笑言年輕時也參加過選美，雖未能進入決賽前十名，但曾經參與過選美，是她一輩子難忘的回憶，希望趁著自己還能活動時，多做一些有意義的事。

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