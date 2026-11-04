黃翠如產後復工帶囝囝飛大馬開工　蕭正楠隔空示愛求生慾爆發

黃翠如誕下愛子「蕭哈哈」後迎來產後全面復出，首戰遠赴馬來西亞拍攝影視作品。思子心切的她索性化身「最強職場媽媽」攜子出征，獲長居大馬的好友吳天瑜貼身照應，劇組更特意在片場為她打造專屬母嬰室方便隨時哺乳，人性化待遇備受讚譽。而留在香港全力備戰「三生有幸」廣州演唱會的蕭正楠，難掩對妻兒的思念，在社交網抒發心聲時發揮滿分求生慾。

蕭正楠黃翠如分隔兩地難阻放閃。（IG＠edwinsiu）

蕭正楠與黃翠如育有一子蕭哈哈。（IG＠edwinsiu）

黃翠如蕭正楠一家人在著名地標雙子塔（Petronas Twin Towers）前合照留念。（IG@wongtsuiyu）

蕭正楠可謂廿四孝老公。（IG@wongtsuiyu）

蕭正楠隔空示愛爆發「極限求生慾」

隻身留港獨守空房的蕭正楠（Edwin），眼見愛妻與兒子遠赴異地，難免飽受相思之苦。由於他正全力備戰與好兄弟馬國明、曹永廉攜手舉行的「三生有幸」巡迴演唱會廣州站演出，連日來緊鑼密鼓投入排練與宣傳，暫時分身乏術未能飛往大馬探班。抵受不住思念之情的阿蕭，日前便在社交平台大方隔空抒發相思，深情透露這段時間兒子「訓練得很好」，自己早已打好底氣，有十足信心待忙完手頭工作後帶兒子踏上環遊世界之旅，更不忘大讚妻子翠如是公認的「旅遊達人」，萬分期待一家三口未來齊齊「眼睛想旅行」。

然而在感性發文的尾聲，展現滿分求生慾的阿蕭突然幽默發功，煞有介事地補上一句關鍵附註：「PS更加掛住條魚，漏咗呢句會好危險。」以昔日二人定情愛稱「脆魚」高調向老婆示愛兼自嘲保命，逗趣放閃的舉動瞬間引來大批圈中好友及網民紛紛點讚，笑指阿蕭不僅是稱職好爸爸，更是將「聽老婆話會發達」貫徹到底的模範好老公。