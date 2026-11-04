宋仲基一家四口出遊推BB車做廿四孝爸爸　3歲仔暴風抽高直逼腰部

南韓男神宋仲基升格二寶爸後，難得曝光一家四口的幸福日常！近日有中國大陸網友在社群平台分享野生目擊照，捕捉到宋仲基與英國妻子凱蒂（Katy Louise Saunders）帶著3歲兒子及即將滿2歲的女兒外出，一家四口現身漢江公園附近，畫面曝光後立刻引發熱議，其中兒子明顯抽高的身影，更讓網友驚呼長大了不少。



宋仲基推嬰兒車搬行李 3歲兒身高快到爸爸腰部

根據網友分享的照片，宋仲基一家人出現在通往盤浦漢江公園的地下公共人行通道，當天宋仲基戴著帽子、穿著輕便休閒，親自推著嬰兒車陪伴家人出遊，也負責搬行李，展現出居家男人的一面，而妻子凱蒂看起來笑容滿面，個性也相當活潑。

日前有網民目擊宋仲基一家四口一起到漢江郊遊。（網絡圖片）

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3歲的兒子則跟在一旁，欣賞一旁牆壁的畫作，不過身高已經快到爸爸的腰部，成長速度讓不少網友感到驚訝。除了身高變化，兒子的個性也成為目擊者討論焦點。據悉，兒子個性開朗活潑，途中還會笑著向周圍民眾打招呼；而坐在嬰兒車裡的妹妹則顯得相當文靜乖巧，整趟外出都十分安靜。

對岸網友看見照片後，也忍不住討論兒子的外貌，認為他的側臉與爸爸宋仲基十分相似，尤其挺拔的鼻樑及臉部輪廓根本是同一個模子刻出來的，直呼根本是「複製貼上」的小宋仲基。

宋仲基於2023年1月宣布與英國籍演員凱蒂完成結婚登記，同時公開妻子懷孕的喜訊，同年6月迎來第一個兒子。2024年11月再度宣布喜獲千金，正式成為兩個孩子的爸爸，育有一對年齡相差約一歲的兒女。

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