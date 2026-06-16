林襄姐弟戀復燃　日女讚馬傑森「第一帥哥」林襄高調愛心留言放閃

28歲味全龍啦啦隊女神林襄，2023年和樂天球隊的小4歲球員馬傑森爆熱戀，但後來就傳出分手消息，沒想到6月11日被拍牽手約會，遭疑「假分手轉地下情」。林襄雖嘴上說感情的事「順其自然」，但這回她似乎也不想藏了，在網路留言高調曬恩愛。



日前有日本網友分享「日本女生覺得帥的樂天選手」，對方覺得第3名是呂詠臻、第2名是賴威誠，而第1名帥的則是馬傑森。林襄看到影片後，直接在底下留言回覆2個眼睛愛心的貓咪圖案，相當認同日本女生的眼光。

味全龍啦啦隊女神林襄（Instagram@95_mizuki）

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網友看她留言紛紛爆動，開心嗨喊要二人趕緊結婚去：

「我拜託兩位繼續放閃，好喜歡」

「真愛!!!!感覺好事近了」

「為什麼我看到一片白，太閃了」



林襄日前接受《TVBS新聞網》專訪，提到拍到素顏和馬傑森在大街上十指緊扣一事，她落落大方表示：

其實我有戴口罩，但是吃東西時把口罩拿下來，我會再升級我的配備，把口罩剪一個洞再吃東西。

馬傑森（Instagram@jak05.15）

對於感情狀態受到矚目，林襄希望大家把關注放在節目上和她的工作表現，「因為這部分我非常努力、非常賣力的去做，希望大家把更多關注放在我的工作上面，感情的事就順其自然。」

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