哈里梅根兩洲房產荒誕劇：棄加州億元豪宅　傳一家擠英倫富豪客舍

薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）帶同子女重返英國後，被美媒與英媒爆出並非入住自購豪宅，而是借住軍事慈善機構富豪好友的私人莊園。



最新傳聞指，兩人近日悄悄從莊園「主屋」搬進旁邊的「客舍偏殿」（Guest House /Annex），同時其位於美國加州價值1,450萬美元（約1.13億港元）的豪宅則繼續閒置。這對前王室核心成員在兩大洲之間頻繁搬遷、豪宅與寄居並存的奇特居住安排，被不少網民戲謔為「奢華級豪門寄居蟹」，引發外界對其房地產佈局與荒誕日常的熱烈討論。



薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）帶同子女重返英國後，被美媒與英媒爆出借住軍事慈善機構富豪好友的私人莊園。（IG@meghan）

最新傳聞指，哈里與梅根兩人近日悄悄從莊園「主屋」搬進旁邊的「客舍偏殿」（Guest House/Annex），同時其位於美國加州價值1,450萬美元（約1.13億港元）的豪宅則繼續閒置。（IG@meghan）

悄退富豪主屋改住客舍 億港元置業計劃傳已叫停

根據英國《牛津郵報》（Oxford Mail）及美國娛樂媒體CinemaBlend等外媒傳聞爆料，哈里王子與梅根自今年8月帶同兒子阿奇王子（Prince Archie）與女兒莉莉貝特公主（Princess Lilibet）重返英國後，一直借住在一位因支持軍事慈善事業而結識的富商好友伊恩·韋斯（Ian Wace）科茨沃爾德（Cotswolds）的莊園內。消息指，一家四口原本住在莊園「主屋」（主樓），但趁著子女學校半期假（即子女學校期中假/Half-term）期間，已悄悄遷往莊園內的另一棟獨立物業（即客舍/偏殿）居住。

消息指，哈里王子與梅根自今年8月帶同兒子阿奇王子（Prince Archie）與女兒莉莉貝特公主（Princess Lilibet）重返英國後，一直借住在一位因支持軍事慈善事業而結識的富商好友於科茨沃爾德（Cotswolds）的莊園內。（IG@meghan）

消息指，一家四口原本住在莊園「主屋」（主樓），但趁著子女學校半期假（即子女學校期中假/Half-term）期間，已悄悄遷往莊園內的另一棟獨立物業（即客舍/偏殿）居住。資料圖片。（Reuters）

據報兩人原本計劃在當地物色一棟價值約1,000萬至1,200萬英鎊（約1.05億至1.26億港元）、擁有9間睡房的獨立豪宅，但最新爆料指該置業搜尋計劃已被叫停，一家人暫時選擇繼續在友人物業中借住。不少網民對此諷刺表示：「從王室宮殿搬到富豪客舍，這對『豪門寄居蟹』到底何時才肯真正定居？」亦有網民精闢點評：「借人地方住都要搬兩次，究竟是主樓住不習慣，還是富豪朋友開始發出逐客令？」

據報哈里與梅根兩人原本計劃在當地物色一棟價值約1,000萬至1,200萬英鎊（約1.05億至1.26億港元）、擁有9間睡房的獨立豪宅，但最新爆料指該置業搜尋計劃已被叫停。資料圖片。（Reuters）

從王室宮殿搬到富豪客舍，這對『豪門寄居蟹』到底何時才肯真正定居？ 網民留言

加州億元豪宅閒置「養蚊」 商業失利加重財務陰影

相較於在英倫鄉間低調進駐客舍偏殿，兩人位於美國加州蒙特西托（Montecito, California）、價值高達1,450萬美元（約1.13億港元）的超級豪宅，如今卻空無一人、持續閒置，更令外界費解。爆料指，該座加州豪宅背負兩筆房屋按揭，兩人每年單是在當地的私人保安開支就高達300萬美元（約2353萬港元）。

哈里與梅根兩人位於美國加州蒙特西托（Montecito,California）、價值高達1,450萬美元（約1.13億港元）的超級豪宅，如今卻空無一人、持續閒置，更令外界費解。（IG@meghan）

爆料指，該座加州豪宅背負兩筆房屋按揭，哈里與梅根兩人每年單是在當地的私人保安開支就高達300萬美元（約2353萬港元）。（IG@meghan）

再加上近年多項商業合作受阻：梅根的節目《With Love,Meghan》（譯：愛你的梅根）傳遭停播、梅根擔任執行製作人或洽談之紀錄片《Cookie Queens》（譯：餅乾女王）進展受挫，以及哈里與艾頓莊（Elton John）等名人在聯合控告英國報業集團Associated Newspapers Limited（《每日郵報》及《星期日郵報》出版商）的隱私訴訟中敗訴，高等法院裁定原告方須暫時共同承擔首批約954萬英鎊（約1億港元）的訴訟開支，讓兩人的財務狀況屢傳吃緊。網民對此熱議指出：「加州豪宅放著養蚊，英國卻擠在別人的客舍，簡直是兩大洲的房產荒誕劇！」

再加上梅根與哈里近年多項商業合作受阻，讓兩人的財務狀況屢傳吃緊。資料圖片。（Reuters）

加州豪宅放著養蚊，英國卻擠在別人的客舍，簡直是兩大洲的房產荒誕劇！ 網民留言

六年間兩洲頻繁搬遷 寄居客舍難解歸宿迷局

據印度《經濟時報》（The Economic Times）引述專訪報道，哈里日前從美國搬回英國主要是為了子女的教育與文化融入，並渴望與家族修補關係。然而，從當年初離王室遠赴美國加州買下超級豪宅，到如今重返英國卻選擇寄居富豪友人莊園的客舍偏殿，兩人在短短六年間不斷變換居所與生活重心。

據印度《經濟時報》（The Economic Times）引述專訪報道，哈里日前從美國搬回英國主要是為了子女的教育與文化融入。（IG@meghan）

據報道哈里日前從美國搬回英國主要是為了子女的教育與文化融入，並渴望與家族修補關係。資料圖片。（Getty Images）

既捨不得放棄加州的億元房產，又無法在英國建立穩定的私人大宅，這種「兩大洲來回搬遷、豪宅與客舍並存」的奇特現狀，暴露出哈里與梅根兩人在跨國生活規劃上的矛盾與迷茫。網民對此紛紛嘲諷：「口口聲聲說要獨立自主，結果放著加州價值上億的豪宅不住，反而跑回英國借住別人家的客舍，真是進退維谷、兩頭不討好。」

這種「兩大洲來回搬遷、豪宅與客舍並存」的奇特現狀，暴露出哈里與梅根兩人在跨國生活規劃上的矛盾與迷茫。（IG@meghan）

這種「兩大洲來回搬遷、豪宅與客舍並存」的奇特現狀，暴露出哈里與梅根兩人在跨國生活規劃上的矛盾與迷茫。（IG@meghan）