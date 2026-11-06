哈里梅根兩洲房產荒誕劇：棄加州億元豪宅 傳一家擠英倫富豪客舍
薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）帶同子女重返英國後，被美媒與英媒爆出並非入住自購豪宅，而是借住軍事慈善機構富豪好友的私人莊園。
最新傳聞指，兩人近日悄悄從莊園「主屋」搬進旁邊的「客舍偏殿」（Guest House /Annex），同時其位於美國加州價值1,450萬美元（約1.13億港元）的豪宅則繼續閒置。這對前王室核心成員在兩大洲之間頻繁搬遷、豪宅與寄居並存的奇特居住安排，被不少網民戲謔為「奢華級豪門寄居蟹」，引發外界對其房地產佈局與荒誕日常的熱烈討論。
悄退富豪主屋改住客舍 億港元置業計劃傳已叫停
根據英國《牛津郵報》（Oxford Mail）及美國娛樂媒體CinemaBlend等外媒傳聞爆料，哈里王子與梅根自今年8月帶同兒子阿奇王子（Prince Archie）與女兒莉莉貝特公主（Princess Lilibet）重返英國後，一直借住在一位因支持軍事慈善事業而結識的富商好友伊恩·韋斯（Ian Wace）科茨沃爾德（Cotswolds）的莊園內。消息指，一家四口原本住在莊園「主屋」（主樓），但趁著子女學校半期假（即子女學校期中假/Half-term）期間，已悄悄遷往莊園內的另一棟獨立物業（即客舍/偏殿）居住。
據報兩人原本計劃在當地物色一棟價值約1,000萬至1,200萬英鎊（約1.05億至1.26億港元）、擁有9間睡房的獨立豪宅，但最新爆料指該置業搜尋計劃已被叫停，一家人暫時選擇繼續在友人物業中借住。不少網民對此諷刺表示：「從王室宮殿搬到富豪客舍，這對『豪門寄居蟹』到底何時才肯真正定居？」亦有網民精闢點評：「借人地方住都要搬兩次，究竟是主樓住不習慣，還是富豪朋友開始發出逐客令？」
從王室宮殿搬到富豪客舍，這對『豪門寄居蟹』到底何時才肯真正定居？
加州億元豪宅閒置「養蚊」 商業失利加重財務陰影
相較於在英倫鄉間低調進駐客舍偏殿，兩人位於美國加州蒙特西托（Montecito, California）、價值高達1,450萬美元（約1.13億港元）的超級豪宅，如今卻空無一人、持續閒置，更令外界費解。爆料指，該座加州豪宅背負兩筆房屋按揭，兩人每年單是在當地的私人保安開支就高達300萬美元（約2353萬港元）。
再加上近年多項商業合作受阻：梅根的節目《With Love,Meghan》（譯：愛你的梅根）傳遭停播、梅根擔任執行製作人或洽談之紀錄片《Cookie Queens》（譯：餅乾女王）進展受挫，以及哈里與艾頓莊（Elton John）等名人在聯合控告英國報業集團Associated Newspapers Limited（《每日郵報》及《星期日郵報》出版商）的隱私訴訟中敗訴，高等法院裁定原告方須暫時共同承擔首批約954萬英鎊（約1億港元）的訴訟開支，讓兩人的財務狀況屢傳吃緊。網民對此熱議指出：「加州豪宅放著養蚊，英國卻擠在別人的客舍，簡直是兩大洲的房產荒誕劇！」
加州豪宅放著養蚊，英國卻擠在別人的客舍，簡直是兩大洲的房產荒誕劇！
六年間兩洲頻繁搬遷 寄居客舍難解歸宿迷局
據印度《經濟時報》（The Economic Times）引述專訪報道，哈里日前從美國搬回英國主要是為了子女的教育與文化融入，並渴望與家族修補關係。然而，從當年初離王室遠赴美國加州買下超級豪宅，到如今重返英國卻選擇寄居富豪友人莊園的客舍偏殿，兩人在短短六年間不斷變換居所與生活重心。
既捨不得放棄加州的億元房產，又無法在英國建立穩定的私人大宅，這種「兩大洲來回搬遷、豪宅與客舍並存」的奇特現狀，暴露出哈里與梅根兩人在跨國生活規劃上的矛盾與迷茫。網民對此紛紛嘲諷：「口口聲聲說要獨立自主，結果放著加州價值上億的豪宅不住，反而跑回英國借住別人家的客舍，真是進退維谷、兩頭不討好。」
口口聲聲說要獨立自主，結果放著加州價值上億的豪宅不住，反而跑回英國借住別人家的客舍。