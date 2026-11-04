何廣沛年尾婚禮進度曝光獲劇組批放假　曹永廉笑：造人幾分鐘就得

何廣沛今日（4/11）出席無綫新劇《超時空男臣II》開鏡拜神儀式，除了忙於新劇拍攝外，他亦正為年尾舉行的婚禮緊密籌備。何廣沛接受《香港01》訪問時透露婚禮細節已大致定好，更感謝《超時空男臣II》劇組大方批准假期給他辦人生大事！



婚禮細節已定 演算法全推婚宴資訊

提到即將到來的年尾婚禮，何廣沛坦言心情有些緊張：「最近休息玩手機，Social Media推畀我嘅嘢全部都係同婚宴有關！無時無刻都諗緊呢樣嘢，不過好彩大部份嘢都已經定晒。」

何廣沛、蕭正楠和曹永廉相隔9年再次以古裝造型「合體」。（葉志明攝）

最擔心兄弟檔期 劇組有愛批准放假

何廣沛坦言目前最大的顧慮，是擔心劇組的兄弟能否抽空出席：「最怕大哥（蕭正楠）、二哥（曹永廉）佢哋拍劇太忙抽唔到身。」不過他非常感謝《超時空男臣II》劇組的體諒與支持：「劇組真係好好，通融批准放幾日假畀我辦婚禮，非常之感謝！」

蕭正楠曹永廉爆笑開講：「放幾日好奢侈啦！」

聽到何廣沛獲批數天婚假，一旁的蕭正楠和曹永廉隨即發揮搞笑本色。蕭正楠笑言：「放幾日假已經好奢侈啦！我哋當年結婚都係得三日假咋！」

曹永廉更補刀說：「新人入洞房造人幾分鐘就得啦！」何廣沛即時反擊接話：「你就幾分鐘啫！」場面一度爆笑，足見三兄弟私下感情極佳！何廣沛亦笑言會盡力協調時間，希望兄弟們都能一同見證他的重要時刻。

何廣沛年尾婚禮進度曝光，獲劇組批放假 。（葉志明攝）

無綫新劇《超時空男臣II》今日於電視城舉行開鏡拜神儀式。（葉志明攝）

無綫新劇《超時空男臣II》今日於電視城舉行開鏡拜神儀式。（葉志明攝）

無綫新劇《超時空男臣II》今日於電視城舉行開鏡拜神儀式。（葉志明攝）