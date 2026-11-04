超時空男臣II｜蕭正楠何廣沛曹永廉相隔9年再合體：大家仲健在TVB

無綫新劇《超時空男臣II》今日（4/11）於電視城舉行開鏡拜神儀式，三大男主角蕭正楠、何廣沛及曹永廉悉數現身。這部廣受觀眾喜愛的劇集相隔9年再度開拍第二輯，三人在現場默契依舊，接受《香港01》訪問時大爆重聚拍攝的搞笑點滴與身份變化！

開鏡笑言「大家都仲健在」 穿回9年前同一套古裝

對於相隔9年再次以古裝造型「合體」，三人一見面就大鬥嘴。曹永廉強調笑言最開心是「大家都仲健在喺TVB」，何廣沛搞笑補充：「可能大家剛簽咗新10年約，所以先可以拍到呢套劇！」蕭正楠透露，早前為節目巡禮進行拍攝宣傳穿上這套古裝時，已經收到不少朋友的熱烈反應：「大家一見到我哋呢個造型就話好期待，估唔到10年後呢個角色依然留喺大家心目中，所以今次要加多啲古代人嚟到現代嘅好笑位！」

何廣沛、蕭正楠和曹永廉相隔9年再次以古裝造型「合體」。（葉志明攝）

令人驚喜的是，三人今次穿上的古裝竟然與9年前第一輯完全一樣！曹永廉大讚公司服裝倉保養得宜：「件衫真係同以前同一套，公司keep得好好，着上身仲好合身！」而蕭正楠望向曹永廉笑說：「望住你發覺現代嘅醫美係進步咗，例如見唔到啲針窿。」蕭正楠續說：「阿廣就做人夫啦，我就做咗爸爸啦。」曹永廉接著說：「我啲仔女都長大晒。」

蕭正楠貼鬚造型 FaceTime驚變「叔叔」

今次拍攝蕭正楠需要再次貼上招牌鬍鬚造型，他坦言長時間貼鬚相當辛苦：「食嘢、講嘢都要避開，把聲仲會沉咗，因為遮住咗個嘴。而且貼膠水十幾小時，卸妝後皮膚都會發白。」

最令他既心痛又搞笑的是，早前他貼着鬍鬚同仔仔打視像電話（FaceTime），仔仔竟然一時間認唔出他：「佢開頭叫我『叔叔』啊！爸爸都唔叫，嗌叔叔，真係有啲傷心！不過呢個造型嘅signature好深，辛苦少少都值得。」

無綫新劇《超時空男臣II》今日於電視城舉行開鏡拜神儀式。（葉志明攝）

無綫新劇《超時空男臣II》今日於電視城舉行開鏡拜神儀式。（葉志明攝）

無綫新劇《超時空男臣II》今日於電視城舉行開鏡拜神儀式。（葉志明攝）

無綫新劇《超時空男臣II》今日於電視城舉行開鏡拜神儀式。（葉志明攝）