超時空男臣II｜梁允瑜演強勢賤角色拒洗底　霸氣回應富貴外遊傳聞

無綫新劇《超時空男臣II》於日前正式舉行開鏡拜神儀式，一眾劇中演員齊集現場祈求拍攝順利。曾有「粗口港姐」及「御用邪花」之稱的梁允瑜亦有份參演，她在接受《香港01》訪問時大談今次飾演的「賤」角色。

新劇飾演強勢推銷員 不介意被標籤「邪花」

梁允瑜透露，今次在劇中飾演一名酒吧推銷人員，屬於團隊中的一員。角色性格相對主動強勢，甚至帶點「賤賤哋」的風格。她笑言當初在試讀劇本時，連編導都在後面偷笑，認定這個帶點「賤意」的角色非她莫屬。

被封為「御用邪花」的梁允瑜，坦言不介意形象受限。（葉志明攝）

被問到會否擔心再次飾演類似角色而被觀眾定型、無法擺脫「邪花」或「粗口港姐」標籤時，梁允瑜大方回應：「洗唔洗到底？我覺得唔洗底嘅。既然都深入民心囉，同埋演員乜都要試吓，可能下一次我可以做純情小花呢！乜都試吓啦！我覺得呢啲角色都幾好玩。反而純情嘅話我就要再努力啲去拿捏，嗰種純情得嚟又帶少少慘情嘅角色。」

176cm 身高怕受限？ 梁允瑜：現時當家小花都好高！

擁有 176cm 高挑身材的梁允瑜，傲人身高十分吸睛，但也曾令人擔心會否因為難配搭男主角而限制戲路。對此，梁允瑜笑言雖然偶爾會羨慕其他女生，但現時的心態相當坦然：「有時我都好羨慕啲細粒嘅女主角可以小鳥依人，不過我覺得又未至於受限制嘅，好似現時當家嘅小花例如陳曉華、張曦雯、劉佩玥，佢哋都好高，大家差不多都係一七幾，所以我都唔係太擔心。」

拍劇量不多卻常外遊？ 親自解構收入來源

梁允瑜透露今年暫時拍攝了兩部劇集。雖然拍劇數量未算密密麻麻，但她的社交平台卻不時分享到外地旅遊的靚相，引起不少網民好奇她的經濟來源。梁允瑜表示自己一直有經營副業與社交平台：「有人問『又去旅行？又有錢去旅行？點解嘅？』 其實我本身自己有做 Marketing，同埋我會好努力咁去經營自己嘅社交平台，有啲額外收入。同埋我真係好慳，除咗去旅行之外，我毫無物慾，食嘢我都唔係好食，最大開支都係租屋同去旅行。」

談 28 歲心態與合約：順其自然最重要

現年 28 歲的梁允瑜透露，自己與無綫的合約還有大約三年，屆時約為 31 歲。面對即將邁入「3字頭」，她坦言以前覺得到了這個年紀應該要對未來有非常清晰的規劃，但現在覺得邊走邊學、積累經驗才是最真實的狀態：「合約應該仲有三年左右，到我 31 歲。我以前覺得 26、28 歲時候應該成個成年人咁好清楚自己未來規劃，但去到 28 歲發現自己都仲係『番薯』咁樣，我覺得好多嘢順其自然啦，諗太多都無用，過多兩年可能大環境又變咗，最緊要順住行、做好眼前嘅嘢。」

被封為「御用邪花」的梁允瑜，坦言不介意形象受限。（葉志明攝）

無綫新劇《超時空男臣II》於今日舉行開鏡拜神儀式，一眾劇中演員齊集現場祈求拍攝順利。（葉志明攝）

無綫新劇《超時空男臣II》於今日舉行開鏡拜神儀式，一眾劇中演員齊集現場祈求拍攝順利。（葉志明攝）