47歲吳卓羲身家破億起底 　3年供滿千萬大宅坐擁7部名車40隻名錶

在無綫劇集中常以「衝動派」形象深入民心的吳卓羲（Ron），私底下的投資眼光卻出奇地冷靜沉穩。隨着近年在內地及香港雙線齊發、片約不斷，加上多年來穩健積累的物業與珍貴收藏，吳卓羲早已躍升為演藝圈中的「隱形富豪」。外界粗略估計其個人資產至少突破半億港元，絕對是名副其實的「鑽石級筍盤」！



吳卓羲早已躍升為演藝圈中的「隱形富豪」。（《璀璨之城》截圖）

密密拍劇3年供滿千萬大宅孝親

在眾多投資渠道中，吳卓羲始終信奉「買磚頭保值」最為穩健。他早在2013年便斥資約900萬港元，買下深井碧堤半島一個1,200呎的海景單位孝敬母親安居，該物業多年來水漲船高，現已升值至1,700多萬港元，2017年經玄學家指點再購入一個2,000多平方呎的大單位作收租用途。此外，他名下亦持有用作收租的投資物業，最驚人的是他曾透露靠着密鑼緊鼓在內地及香港拍戲賺取收入，憑驚人吸金力在短短3年內就將2017年購入的2,000呎收租物業按揭全數供完。

吳卓羲十幾年前就已買下千萬海景大宅。（《飛虎之潛行極戰》截圖）

吳卓羲近年積極在內地發展，已經參與錄製多個綜藝節目。（微博@Ron吳卓羲）

受木村拓哉啟蒙 狂掃逾40隻勞力士名錶

除了物業投資精準，吳卓羲在個人嗜好收藏上同樣極具升值眼光。他曾在訪談節目《Tiger's Talk》中自爆獨愛勞力士（Rolex），透露自小受日劇天王木村拓哉影響：「嗰時睇日劇見木村拓哉戴住369，呢個係每個男仔嘅夢想囉，會諗戴咗就變成木村咁！」多年來他已狂掃逾40隻名錶珍藏，身價早已翻倍。好友陳山聰更曾在節目中大爆，早在十幾年前兩人一同拍攝古裝劇《大唐雙龍傳》時，吳卓羲已戴著價值不菲的名錶開工：「呢條友仔已經戴住隻鋼嘅Daytona喇，白面，嗰陣時我仲戴緊膠錶咋！」足見他早年已具備驚人的收藏品味與財力。

2021年吳卓羲（Ron）戴着Rolex Daytona玫瑰金黑面手錶出席《廉政狙擊》煞科宴。（IG@nwuuu）

陳山聰大爆早在十幾年前拍攝古裝劇《大唐雙龍傳》時，Ron已戴Rolex開工，而他當時所佩戴的手錶現時已升值至30多萬港元。（YouTube影片截圖）

由吳卓羲與林峯主演的劇集《大唐雙龍傳》在2004年播出後大受歡迎。（劇照）

坐擁7部限量名車 開3層高模玩博物館

除了名錶，吳卓羲更是名副其實的愛車之人。他名下坐擁多達7部名車，當中不乏有錢都未必買得到的限量版車款，兼具保值與升值潛力，他更笑稱平日最愛聽引擎聲來減壓。與此同時，身為資深動漫及Figure迷的他，早年受好友古天樂啟發開始狂熱收集玩具模型。

吳卓羲熱愛儲figure及雕塑。（微博：@Ron吳卓羲）

吳卓羲都好鍾意名車。（微博@Ron吳卓羲）

熱愛潮流文化的吳卓羲近年不再局限於收藏家身分，更自掏腰包砸下近七位數資金創立自家潮流品牌，全面進軍商界化身潮流主理人。品牌旗下推出以他最愛的特警造型及愛貓為靈感設計的原創雕像等周邊商品，將個人影視形象與潮流玩具完美融合。2019年初，他更豪擲千金在內地北京開設了全國第一間個人模玩博物館——《吳卓羲個人雕像模玩博物館》，館內足足有3層樓高，專門展出其多年來收藏的Marvel、DC超級英雄等數百件珍藏雕塑與模型；然而令人咋舌的是，這座氣派十足的三層博物館，所展出的珍藏竟然只佔他個人總收藏量的三分之一，堪稱演藝界首屈一指的模玩巨匠。

吳卓羲收藏十分豐富。（微博@Ron吳卓羲）

19年吳卓羲在北京開咗個figure博物館。（微博圖片）

點擊下圖睇收藏：