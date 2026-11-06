《羅馬帝國艷情史》導演Tinto Brass逝世享年93歲　情色教父殞落

意大利知名導演丁度巴拉斯（Tinto Brass）以大膽前衛美學聞名，還被譽為70年代「安東尼奧尼」。不過，他驚傳已於11月4日辭世，享耆壽93歲。



巴拉斯曾拍攝多部情色電影 認為可剖析女性心境

根據英媒《衛報（The Guardian）》報導，巴拉斯11月4日逝世，他的妻子Caterina Varzi與子女共同透過意大利安莎通訊社（Ansa）證實了這項噩耗。據了解，他晚年定居於羅馬郊區法爾內塞島（Isola Farnese），生前90歲大壽時，曾於受訪時透露，希望未來能將自己的骨灰撒在威尼斯潟湖之中。

丁度巴拉斯Tinto Brass（IMDb）

電影《羅馬帝國艷情史》（Caligula）大膽情節：

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回顧巴拉斯的一生，他出生於米蘭並在威尼斯成長。早年，他曾前往巴黎的電影資料館擔任編輯與檔案管理員，返回意大利後，曾擔任大導羅拔圖羅塞里尼（Roberto Rossellini）的助理導演與剪輯師。他早期極具實驗性與無政府主義色彩的影像風格廣受矚目，1964年更曾受翁貝托．艾柯（Umberto Eco）委託，為米蘭三年展創作實驗性短片。當時甚至曾獲華納兄弟青睞，差點接手執導名作《發條橙》（A Clockwork Orange），後因檔期衝突才改由史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）接導。

進入70年代後，巴拉斯將創作重心全面轉向情色電影。儘管作品充斥裸露與大膽畫面，但他早期的情色嘗試往往帶有深刻的政治思辨，試圖探討性、權力與金錢之間的複雜拉扯。他生前接受《共和報（La Repubblica）》訪問時曾直言：

我之所以拍了這麼多情色電影，是因為深信情色是人類表達的重要關鍵，更是剖析女性心境的核心鑰匙。

在其眾多作品中，最為轟動也最具爭議的莫過於1976年以納粹背景為題材的《Salon Kitty》（納粹荒淫史），以及1979年由《Penthouse》雜誌創辦人鮑勃古奇奧尼（Bob Guccione）出資製作的史詩大片《Caligula》（羅馬帝國艷情史）。該片集結了馬琴麥杜維（Malcolm McDowell）、希倫美蘭（Helen Mirren）、彼得奧圖（Peter O'Toole）與約翰基爾古德（John Gielgud）等一眾巨星，劇本雖由高爾維達（Gore Vidal）執筆，但巴拉斯在拍攝時加入了大量狂歡、裝飾性陽具與女性裸露情節。

然而，由於製片方在未經導演同意下，私自補拍並剪入未模擬的演員實際發生性行為畫面，導致編劇高爾維達與巴拉斯雙雙與該片劃清界線，最終上映時他僅保留了主要攝影的署名權。儘管歷經諸多爭議與風雨，巴拉斯仍在歐洲電影史上留下了不可撼動的獨特足跡。

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